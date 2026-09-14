Se estrenó el tráiler de “Aquel”, la serie biográfica basada en la vida del cantante español Raphael

Se estrenó el tráiler de “Aquel”, la próxima serie biográfica basada en la vida del cantante y actor español Raphael.

¿Qué mostrará la serie de Raphael?

“Aquel es una serie biográfica de ocho episodios que cuenta la vida de Raphael, desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales”, dice el comunicado.

“La serie retrata el ascenso imparable de un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida”.

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“Javier Morgade y Carlos Santos interpretan a Raphael en dos etapas de su vida, en un viaje por sus grandes éxitos, sus pasiones, sus conflictos personales y los fantasmas que marcaron su trayectoria. Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco son algunos de los escenarios de una historia llena de luces y sombras”.

La serie de ocho episodios se estrenará el 9 de octubre.

¿Quién es Raphael?

Raphael es ampliamente reconocido por su registro vocal y su carismática presencia escénica.

Ha vendido más de 70 millones de álbumes en hasta 7 idiomas.

Su carrera abarca más de seis décadas.

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Alcanzó la fama a principios de la década de 1960 tras ganar el Festival de la Canción de Benidorm.

Representó a España en el Festival de Eurovisión en 1966 y 1967 con las canciones “Yo soy ese” y “Hablemos del amor”, quedando en séptimo y sexto lugar, respectivamente.

En 1982, recibió un disco de uranio por superar los 50 millones de álbumes vendidos, convirtiéndose en uno de los artistas de música latina con mayores ventas de la historia.