⁠¡Pilas! Multa de tránsito c35: Muchos cometen la infracción sin saberlo ¿Cuánto vale el comparendo?

Para muchos, conducir es algo divertido y hasta terapéutico, sin embargo, al momento de hacerlo, no todos son conscientes de evitar cometer infracciones que los llevan a hacerse responsables de multas económicas muy altas, o incluso, tener líos con la licencia de conducción o la inmovilización del vehículo.

Si bien los conductores deben conocer el Código de Tránsito de la Policía, Ley 769 de 2002, hay quienes a la hora de transitar por las diferentes vías del país lo olvidan o esperan no ser sorprendidos por un agente de tránsito que puede solicitar distintos documentos.

Documentos que le pueden pedir

Al ser autoridad de tránsito, le pueden solicitar a cualquier conductor los siguientes documentos:

Cedula de ciudadanía.

Licencia de conducción: Se puede presentar en físico o digital. El pantallazo debe ser la verificación en el Registro Nacional Único de Tránsito (Runt).

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat): En papel, formato electrónico en su celular o pedir que se verifique en el Runt.

Certificado de revisión técnico mecánica y de gases. (Decreto 019 de 2012, para vehículos nuevos a partir del sexto (6°) año contado a partir de la fecha de su matrícula, luego anualmente).

Tarjeta de operación para vehículos de servicio público o transporte de carga, si aplica.

De este modo, el no tener uno de estos documentos, puede generar multas costosas e incluso la inmovilización del vehículo.

Multa de tránsito c35

La infracción C35, según el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, se refiere a no realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en los plazos establecidos, o a conducir un vehículo que, aunque porte los certificados correspondientes, no cumple con las condiciones técnico-mecánicas o de emisiones requeridas.

Esta falta conlleva una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale aproximadamente a $650.000 y la inmovilización del vehículo.

La revisión técnico-mecánica es un procedimiento obligatorio que busca garantizar que los vehículos que circulan por las vías colombianas estén en óptimas condiciones de seguridad y emisiones. Esta revisión debe realizarse en los plazos establecidos por la ley, y su no cumplimiento puede acarrear sanciones significativas para el conductor.

Además de la multa económica, la infracción C35 implica la inmovilización del vehículo hasta que se subsanen las deficiencias detectadas. Esto puede generar costos adicionales relacionados con el traslado y almacenamiento del vehículo en patios oficiales.