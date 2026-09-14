La cantante canadiense Céline Dion regresó a los escenarios tras 6 años de ausencia por enfermedad

La cantante canadiense Celine Dion regresó a los escenarios el pasado sábado 12 de septiembre en el primer concierto de su residencia en París.

¿Cuándo se presentó Céline Dion?

Dion dio comienzo el pasado sábado a su serie de 16 conciertos en el Plenitude Arena, en las afueras de París, en su primera gran gira de conciertos en directo desde que se retiró de los escenarios en 2022.

Lea también: Se estrenó el tráiler de “Aquel”, la serie biográfica basada en la vida del cantante español Raphael

¿Qué dijo a su regreso?

Tras interpretar su primera canción del espectáculo, “On ne change pas”, dijo: “Aquí estamos… Estoy en el escenario de esta ciudad que tanto amo, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño”.

“Me había prometido a mí misma no llorar, pero estoy tan feliz de verlos a todos. Los extrañé. Voy a cantar, como ustedes, sin llorar”, agregó.

“Tengo que admitir, sin embargo, que el camino fue accidentado. El viaje fue más largo de lo esperado, con paradas imprevistas en el camino. Pero perseveré. Un tenue rayo de luz en la distancia, en lo profundo de las montañas. Creí en ello. Y aquí está. El sol, el sol está aquí. El sol, justo frente a mí”, dijo Dion.

“Prometí volver a los escenarios. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, ¡cantando en vivo! Muchísimas gracias por su apoyo, su paciencia y, si me permiten decirlo, soy todo lo que soy gracias a su amor”, finalizó.

Le puede interesar: La agrupación británica de rock Oasis anunció las fechas de su gira 2027: ¿Está Colombia incluida?

¿Cuánto duró y qué canciones interpretó?

El concierto duró más de dos horas y veinte minutos e incluyó todos sus grandes éxitos, como “The Power of Love”, “Because You Loved Me”, “All By Myself”, “I’m Alive” y “My Heart Will Go On”.

¿Ya se había presentado previamente?

Anteriormente, había regresado a los escenarios interpretando el “Himno al Amor” de Edith Piaf junto a la Torre Eiffel en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.