Hebert Vargas sufrió aparatoso accidente en Ecuador: esto es lo que se sabe

El cantante de vallenato Hebert Vargas y los integrantes de su agrupación sufrieron un aparatoso accidente de tránsito en Ecuador, cuando se movilizaban después de cumplir con una presentación en ese país.

De acuerdo con la información entregada por Intervallenato, el bus en el que viajaban los artistas colisionó de frente contra una camioneta mientras se desplazaban por una carretera de Ecuador.

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El accidente ocurrió después de que Hebert Vargas y su agrupación terminaran una presentación en la Plaza de Toros de Ambato, donde habían compartido con el público como parte de su agenda musical.

Luego del evento, el equipo emprendió su recorrido hacia Quito, ciudad desde la que tenían previsto tomar un vuelo de conexión con destino a Medellín, Colombia.

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Tras conocerse el accidente, Sachy Gómez, mánager de la agrupación, entregó un parte de tranquilidad y confirmó que tanto el cantante como los músicos que lo acompañaban se encuentran a salvo.

Según el reporte, los integrantes de la agrupación solo sufrieron golpes leves como consecuencia del fuerte impacto. Posteriormente, recibieron los chequeos médicos correspondientes para verificar su estado de salud.

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Después de las revisiones y una vez confirmada su condición, Hebert Vargas y su equipo continuaron con el viaje de regreso a Colombia.

El accidente generó preocupación entre los seguidores del cantante, especialmente por la magnitud del choque. Sin embargo, hasta el momento no se reportan heridos de gravedad entre los integrantes de la agrupación.

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La información fue reportada por Intervallenato, que señaló que el equipo del artista ya se encuentra de regreso hacia territorio colombiano.