Estas son las 2 aves más ruidosas del mundo según científicos ¿Se encuentran en Colombia?

En los últimos años se ha visto un gran auge de los amantes de las aves, de quienes disfrutan hacer actividades que permitan hacer avistamiento de estas y poderles tomar fotos. Es por esta razón que investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst descubrieron dos aves que emiten cantos con amplitudes superiores a los 120 decibelios, según un estudio que publicaron en la revista Evolution.

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Estos investigadores indicaron que incluso el sonido que emiten estas aves puede llegar a ser comparado con el de un martillo neumático.

¿Cuáles son las 2 aves más ruidosas del mundo?

Según esta investigación las dos aves más ruidosas del mundo son: El campanero de garganta desnuda y la chuña de patas rojas

Campanero de garganta desnuda:

En tiempos anteriores se había indicado que el campanero blanco era el ave más ruidosa del mundo, en este caso, el campanero de garganta desnuda es un pariente cercano de esta ave.

Su grito se registró a 122,4 decibelios al medirse desde una distancia estandarizada de 1 metro y promediarse en un intervalo de 20 milisegundos.

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Chuña de patas rojas:

Por su parte, la chuña patas rojas, propia de zonas abiertas de América del Sur, posee una vocalización distinta, más prolongada y reconocible por sus secuencias de notas.

Esta ave también superó los 120 decibelios.

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¿Por qué son las más ruidosas?

Además de la intensidad del sonido al que llegan estas aves, los científicos lograron identificar que un factor importante en esta medición es que “las aves más grandes poseen músculos más voluminosos, capaces de generar mayores presiones internas que, en última instancia, producen sonidos más potentes”, es decir, que entre más grandes son las aves también incide en el nivel de ruido que pueden generar.

¿Se pueden encontrar en Colombia?

Aunque el ave campanero como tal el barbado se encuentra en Colombia, sobre todo en la Serranía del Perijá, el campanero de garganta desnuda, una de las aves más ruidosas del mundo, es nativo del centro-este de América del Sur y no habita de forma natural en Colombia.

Por su parte la chuña de patas rojas no se encuentra en Colombia de forma natural, esta habita en Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina.

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