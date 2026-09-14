Reclasificación: Lucha por cupos internacionales tras triunfos de Nacional, Millonarios y Santa Fe

Aún con varios partidos pendientes, la Liga colombiana 2026-II superó la mitad del Todos Contra Todos, empezando a perfilarse los equipos que estarán en los cuadrangulares finales del campeonato y apretándose, cada vez más, la lucha por la Reclasificación.

La tabla anual del fútbol colombiano tiene en cuenta el acumulado de punto que se hagan en ambas Ligas y en todas sus fases; es decir, se suma lo hecho en la fase regular del torneo del primer y del segundo semestre, así como también los puntos sumados en los pasados playoffs, los cuadrangulares y una enventual final.

Dicha tabla es clave para definir la gran mayoría de los cupos a las competencias internacionales del 2027, Copa Libertadores o Copa Sudamericana. De los ocho cupos que tiene el país, mínimo cinco llegan a través de la Reclasificación.

¿Cómo se definen los cupos a la Copa Libertadores?

Los campeones de Liga Colombiana (primer y segundo semestre) avanzan directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entretanto, los dos primeros posicionados en la tabla de Reclasificación van a la segunda fase previa.

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¿Cómo se definen los cupos a la Copa Sudamericana?

Por otro lado, el campeón de la Copa Colombia y los siguientes tres equipos mejor posicionados en Reclasificación, que no tengan cupo a la Libertadores, entran de lleno a la Copa Sudamericana (todos en la misma fase).

Tabla de la Reclasificación 2026

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 70 Copa Libertadores 2. América de Cali 54 Copa Libertadores 3. Deportes Tolima 53 Copa Sudamericana 4. Santa Fe 48 Copa Sudamericana 5. Junior 47 Copa Libertadores* 6. Once Caldas 43 Copa Sudamericana 7. Millonarios 42 // 8. Medellín 41 // 9. Deportivo Cali 39 // 10. Internacional de Bogotá 39 // 11. Atlético Bucaramanga 36 //

* Junior de Barranquilla no es tenido en cuenta, debido a que al ser campeón ya tiene cupo asegurado en la Copa Libertadores.