Caen en Bogotá dos hombres armados con silenciador y una granada

En el Barrio San José de la Localidad de San Cristóbal, un conductor de un vehículo de servicio público fue solicitado para una requisa por parte de las autoridades, tras observarse transitar de manera sospechosa por la zona; el hombre quien intentó huir, fue interceptado y capturado por la Policía, luego de hallarle una pistola con munición y dos silenciadores en su poder.

El segundo hecho se registró en Ciudad Bolívar, donde las autoridades reciben la alerta ciudadana sobre la manipulación en vía pública de un elemento sospechoso; al llegar a la zona, los dos sujetos se dan a la fuga en zona boscosa de la localidad.

Luego de una persecución por la zona, lograron capturar al hombre y recuperar el objeto que arrojó en su huida, se trataría de una granada de fragmentación. El capturado era requerido mediante orden judicial por el delito de porte ilegal de armas.

Ambos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de porte ilegal de armas y/o municiones.

Durante lo corrido del año las autoridades han logrado la captura de 29.356 personas por diferentes delitos y la incautación de 1.181 armas de fuego.