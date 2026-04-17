Detienen construcción de playa artificial en una laguna protegida de Ricaurte, Cundinamarca

En una laguna del municipio de Ricaurte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) evidenció la construcción de una playa artificial de uso recreativo en esa zona de protección.

La construcción está dentro de un conjunto residencial y fueron los funcionarios de la Dirección Regional Alto Magdalena vieron que la intervención incluye relleno con arena, instalación de palmeras, construcción de diez kioscos, un parque infantil y cerramiento en malla metálica ocupando la denominada “playa” en un área de 1.318 metros cuadrados dentro de la zona de ronda de la laguna.

“Desde la CAR adelantamos el proceso sancionatorio correspondiente para determinar responsabilidades frente a las obras evidenciadas dentro de la zona de protección de esta laguna, así como establecer las medidas que permitan mitigar afectaciones a este ecosistema”: Camila Velásquez, directora Alto Magdalena de la CAR.

La playa artificial se encuentra a una distancia promedio de 2,5 metros del borde del espejo de agua de la laguna, mientras que dentro de esta misma área se evidenciaron diez kioscos con cubierta en hoja de palma, un parque infantil y un cerramiento en malla metálica, estructuras que se ubican entre 4 y 5 metros del borde de la laguna, todas dentro del área forestal protectora del cuerpo hídrico.

La CAR recuerda que las zonas de ronda o área forestal protectora cumplen funciones esenciales para la regulación ecológica, la protección de la biodiversidad y la prevención de riesgos asociados a procesos de erosión o inundación.

La Corporación reitera el llamado a constructores, administraciones y ciudadanía en general a respetar las áreas de protección ambiental y a gestionar oportunamente los permisos requeridos antes de realizar cualquier intervención en cercanías a fuentes hídricas.