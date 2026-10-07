Dos menores de edad lideraban extorsiones en Soacha, uno era buscado por homicidio

Soacha

Fueron aprehendidos en flagrancia dos adolescentes, una joven y un joven cada uno de 17 años de edad y así mismo se logró la captura de un hombre, justo en el momento en que le exigían dinero a sus víctimas en plena vía pública en el barrio Cazucá en la comuna 4 del municipio de Soacha.

Alias ‘Choky’, uno de los adolescentes aprehendidos conocido dentro de la banda delincuencial ‘Los Paisanos’ registraba una orden judicial vigente por el delito de homicidio, y presuntamente cumplía roles clave dentro de un Grupo de Delincuencia Común Organizada dedicado a la extorsión y el sicariato en el municipio.

Historial criminal a corta edad

El reporte oficial detalla que el uso de menores para estas actividades delictivas es una constante en esta red criminal, la cual busca evadir el control de las autoridades. No obstante, los registros judiciales arrojan que todos los implicados presentan anotaciones en el sistema por el delito de homicidio.

Durante el operativo táctico se logró la incautación de tres teléfonos celulares, equipos que eran utilizados para coordinar las exigencias económicas y amedrentar a comerciantes y ciudadanos.

Los dos menores de edad fueron puestos a disposición de las autoridades de infancia y adolescencia, mientras que el adulto fue entregado a la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de extorsión y se defina su situación jurídica.