CAR detectó residuos de medicamentos en el río Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca adelanta una investigación para evaluar la presencia de medicamentos en la cuenca del río Bogotá, una problemática ambiental que ha despertado interés a nivel mundial debido a sus posibles efectos sobre los ecosistemas y la calidad del agua.

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Para desarrollar este estudio, la CAR a través de su laboratorio ambiental implementó tecnología que permite detectar e identificar compuestos químicos presentes incluso en concentraciones muy bajas, gracias a insumos que ofrecen contrastes de colores.

“Nuestro equipo científico realizó una encuesta a 207 personas de diferentes sectores de la cuenca del río Bogotá para conocer prácticas relacionadas con el consumo, almacenamiento y disposición de medicamentos en los hogares. Los resultados permitieron identificar comportamientos que pueden contribuir a la generación de residuos farmacéuticos y a su eventual llegada al ambiente”, dijo Alfred Ballesteros, director general de la CAR.

Los análisis permitieron identificar la presencia de diferentes compuestos farmacéuticos de uso común, entre ellos analgésicos, antibióticos y antihipertensivos, evidenciando cómo algunas sustancias utilizadas cotidianamente pueden permanecer en el ambiente y dejar una huella en los cuerpos de agua.

Entre los hallazgos surgió como dato relevante que en algunos hogares es frecuente la compra de medicamentos sin fórmula médica, la interrupción de tratamientos y la acumulación de productos sobrantes o vencidos.

Cuatro de cada diez personas consultadas manifestaron desechar medicamentos en la basura convencional, mientras que otras indicaron almacenarlos en casa o arrojarlos al sanitario o al lavamanos, prácticas que pueden facilitar la llegada de estos compuestos a las fuentes hídricas.

La investigación también incluyó monitoreos ambientales en 15 puntos distribuidos a lo largo de la cuenca del río Bogotá, desde Villapinzón hasta el Salto del Tequendama, incluyendo la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre.