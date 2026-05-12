La CAR recupera más de 100 hectáreas del río Bogotá

Para hacer frente a los desafíos del cambio climático, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca culminó la ejecución de cuatro áreas multifuncionales en la cuenca media del río Bogotá, ubicadas en los sectores conocidos como Filtro de Humedales, Ogamora, Vuelta Grande y Canoas – Indumil, en inmediaciones de Soacha, Bosa y Engativá.

Estas intervenciones se desarrollaron en zonas de inundación natural, con el objetivo de mejorar su capacidad de regulación hídrica y aportar a la reducción del riesgo ante eventos de alta pluviosidad, a través de la recuperación de cuerpos de agua y madreviejas. En las 116 hectáreas intervenidas, también se evidencian avances en la recuperación ecológica.

Se han registrado cerca de 100 especies de fauna, incluyendo aproximadamente 30 especies de aves migratorias, lo que refleja la funcionalidad de estas áreas como hábitats y corredores ecológicos.

“La recuperación ecológica de 116 hectáreas que han devuelto la capacidad natural del ecosistema de ofrecer hogar y alimento a diversas especies de aves acuáticas, cuyo registro se incrementó después de la ejecución de actividades de limpieza de los espejos de agua y el establecimiento de vegetación, sugiere una respuesta positiva del ecosistema frente a las intervenciones realizadas”, dijo Manuel González, subdirector del FIAB.

De manera complementaria, la siembra de más de 70.000 árboles y la recuperación de otros 16.000 permitirá, en el mediano plazo - de 15 a 20 años- la captura de alrededor de 3.000 toneladas de CO₂ al año, aportando a la mitigación del cambio climático.