Contraloría de Bogotá le pone la lupa a estado de la gramilla de El Campín

La Contraloría de Bogotá estuvo en el estadio Nemesio Camacho El Campín por intermedio de las Direcciones de Reacción Inmediata y Cultura, Recreación y Deporte para verificar el estado actual de la gramilla del máximo escenario deportivo de los capitalinos, que ha generado preocupación por su apariencia después de que se desmontara la tarima en donde se presentó el grupo musical surcoreano BTS.

De acuerdo con el director de apoyo al despacho de la Contraloría, Felipe Uscátegui, el césped se encuentra en proceso de recuperación.

“Lo que nosotros pudimos ver es que la cancha están en proceso de recuperación, luego de un procedimiento programado por Sencia”, detalló Felipe Uscátegui.

Asimismo, aseguró que previamente hicieron el levantamiento de la grama para la instalación del escenario donde se desarrolló el concierto de BTS y ahora están haciendo la instalación del nuevo césped.

“Lo que realizamos en la diligencia de hoy fue pedirles información correspondiente para poder constatar que fue planeado”, señaló el director de apoyo al despacho de la Contraloría.

Lea también: IDRD responde a críticas por el mal estado de la gramilla del Estadio El Campín

Por su parte, afirmó que los partidos programados entre Millonarios y Once Caldas, al igual que Santa Fe jaguares podrán jugarse sin ningún problema en el máximo escenario de los capitalinos en la fecha estipulada.

Recordemos que el mantenimiento realizado por Sencia incluye: descompactación, aireación profunda, fertilización, recuperación del suelo y reposición de la cancha en las zonas que lo requieran. La intervención es liderada por Equiver y cuenta con el acompañamiento de expertos agronómicos especializados en campos deportivos.

Por ahora, la Contraloría no ha entregado un balance definitivo sobre el estado de la grama ni ha establecido posibles responsabilidades.