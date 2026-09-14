¿Qué pasa si se queda más de 3 meses en EE. UU. con visa de turista o estudiante? Ley explicada
Le contamos qué pasa si se queda más tiempo en Estados Unidos con el tipo de visado incorrecto, encuentre aquí las razones.
Muchas personas viajan a Estados Unidos en diferentes calidades, algunos solo por turismo, otros por trabajo y otros por estudio. Para esto, se debe tener un tipo de visa específico. Si quizá tiene un tipo de visa que solo le permite estar durante tres meses y se pasa del tiempo indicado, esto tiene unas incidencias para la persona. Aquí le contamos cuáles son.
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Fecha de vencimiento de la visa o tiempo de estadía permitido:
A veces, entender la diferencia entre la fecha de vencimiento de la visa y el tiempo de estadía permitido en Estados Unidos puede resultar confuso. Son términos muy diferentes, le explicamos las diferencias:
Vida estadounidense: es el pasaporte que le otorga a un ciudadano extranjero el permiso para solicitar la entrada a los Estados Unidos. Sin embargo, una visa por sí sola no autoriza la entrada a los EE. UU. Un funcionario consular en una Embajada o Consulado de los EE. UU., determina su ingreso al país, pero en el punto de entrada que puede ser un aeropuerto, un puerto marítimo o un cruce fronterizo terrestre un funcionario de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decide si se le permite el ingreso y cuánto tiempo puede permanecer en el país durante su visita, como parte del proceso de admisión.
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Qué significa la fecha de vencimiento de la visa:
La fecha de vencimiento de la visa aparece en la misma, junto con la fecha de emisión. El período entre la fecha de emisión y la de vencimiento de la visa se denomina vigencia de la misma. La vigencia de la visa es el tiempo durante el cual se le permite viajar a un puerto de entrada en los Estados Unidos.
Dependiendo de su nacionalidad, los visados pueden expedirse desde una sola entrada (solicitud) hasta múltiples o ilimitadas entradas.
Un visado expedido para una sola entrada es válido, o puede utilizarse desde la fecha de su expedición hasta la fecha de su vencimiento, para viajar una sola vez a un puerto de entrada de los Estados Unidos.
Una visa emitida para entradas múltiples (indicada en “entradas” con un número determinado (2, 3, etc.) o “M” para entradas múltiples o ilimitadas) es válida, o puede utilizarse desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento, para viajar al puerto de entrada de los Estados Unidos tantas veces como indique su visa, siempre que:
- No es necesario solicitar un nuevo visado si su visado no ha caducado y no ha excedido el número de entradas permitidas en su visado.
- Los usos múltiples de una visa deben tener como finalidad el mismo propósito de viaje permitido para el tipo de visa que usted posee.
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¿Qué pasa si se queda más de 3 meses en EE. UU. con visa de turista o estudiante?
Visa de estudiante:
Si tiene visa de estudiante, esta le permite quedarse en el país por el tiempo que dure el programa de estudios a tiempo completo, sujeto a un límite máximo de 4 años.
Quedarse más tiempo del límite autorizado constituye una estadía ilegal, lo que puede resultar en la cancelación de su visa o tener futuras restricciones de entrada.
Visa de turista:
Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es quien define cuánto tiempo puede estar en el país al momento de entrar, siendo el máximo habitual de 6 meses por visita.
Quedarse más tiempo del límite autorizado constituye una estadía ilegal, lo que puede resultar en la cancelación de su visa o tener futuras restricciones de entrada.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...