¿Qué pasa si se queda más de 3 meses en EE. UU. con visa de turista o estudiante? Ley explicada

Errores que debe evitar al sacar la visa de Estados Unidos: experto da detalles para evitar negativa/ Getty Images

Muchas personas viajan a Estados Unidos en diferentes calidades, algunos solo por turismo, otros por trabajo y otros por estudio. Para esto, se debe tener un tipo de visa específico. Si quizá tiene un tipo de visa que solo le permite estar durante tres meses y se pasa del tiempo indicado, esto tiene unas incidencias para la persona. Aquí le contamos cuáles son.

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Fecha de vencimiento de la visa o tiempo de estadía permitido:

A veces, entender la diferencia entre la fecha de vencimiento de la visa y el tiempo de estadía permitido en Estados Unidos puede resultar confuso. Son términos muy diferentes, le explicamos las diferencias:

Vida estadounidense: es el pasaporte que le otorga a un ciudadano extranjero el permiso para solicitar la entrada a los Estados Unidos. Sin embargo, una visa por sí sola no autoriza la entrada a los EE. UU. Un funcionario consular en una Embajada o Consulado de los EE. UU., determina su ingreso al país, pero en el punto de entrada que puede ser un aeropuerto, un puerto marítimo o un cruce fronterizo terrestre un funcionario de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decide si se le permite el ingreso y cuánto tiempo puede permanecer en el país durante su visita, como parte del proceso de admisión.

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Qué significa la fecha de vencimiento de la visa:

La fecha de vencimiento de la visa aparece en la misma, junto con la fecha de emisión. El período entre la fecha de emisión y la de vencimiento de la visa se denomina vigencia de la misma. La vigencia de la visa es el tiempo durante el cual se le permite viajar a un puerto de entrada en los Estados Unidos.

Dependiendo de su nacionalidad, los visados ​​pueden expedirse desde una sola entrada (solicitud) hasta múltiples o ilimitadas entradas.

Un visado expedido para una sola entrada es válido, o puede utilizarse desde la fecha de su expedición hasta la fecha de su vencimiento, para viajar una sola vez a un puerto de entrada de los Estados Unidos.

Una visa emitida para entradas múltiples (indicada en “entradas” con un número determinado (2, 3, etc.) o “M” para entradas múltiples o ilimitadas) es válida, o puede utilizarse desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento, para viajar al puerto de entrada de los Estados Unidos tantas veces como indique su visa, siempre que:

No es necesario solicitar un nuevo visado si su visado no ha caducado y no ha excedido el número de entradas permitidas en su visado.

si su visado no ha caducado y no ha excedido el número de entradas permitidas en su visado. Los usos múltiples de una visa deben tener como finalidad el mismo propósito de viaje permitido para el tipo de visa que usted posee.

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¿Qué pasa si se queda más de 3 meses en EE. UU. con visa de turista o estudiante?

Visa de estudiante:

Si tiene visa de estudiante, esta le permite quedarse en el país por el tiempo que dure el programa de estudios a tiempo completo, sujeto a un límite máximo de 4 años.

Quedarse más tiempo del límite autorizado constituye una estadía ilegal, lo que puede resultar en la cancelación de su visa o tener futuras restricciones de entrada.

Visa de turista:

Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es quien define cuánto tiempo puede estar en el país al momento de entrar, siendo el máximo habitual de 6 meses por visita.

Quedarse más tiempo del límite autorizado constituye una estadía ilegal, lo que puede resultar en la cancelación de su visa o tener futuras restricciones de entrada.

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