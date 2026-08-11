Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 09:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tendencias

Cinturón de fuego del Pacífico: Estos son los 7 países, aparte de Colombia, con terremotos en 2026

En el mapa del cinturón de fuego del Pacífico, la zona más sísmicamente activa del mundo, se han presentado varios sismos en 2026.

Cinturón de fuego del Pacífico: Estos son los 7 países, aparte de Colombia, con terremotos en 2026. Grok/Getty Images

Cinturón de fuego del Pacífico: Estos son los 7 países, aparte de Colombia, con terremotos en 2026. Grok/Getty Images

Cinturón de fuego del Pacífico: Estos son los 7 países, aparte de Colombia, con terremotos en 2026. Grok/Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

El Cinturón de Fuego del Pacífico es el nombre que recibe una amplia zona geográfica, la más activa sísmicamente en el mundo según la ciencia.

Le podría interesar: ¿Qué terremoto fue más fuerte, el de Colombia o el de Venezuela? Estas fueron las diferencias clave

De acuerdo con el Smithsonian, cerca del 90 % de los terremotos en el mundo ocurren entre los 40.250 kilómetros que recorre el Cinturón de Fuego del Pacífico, que va desde Suramérica hasta la costa este de Norteamérica, a través del estrecho de Bering, hasta Japón y Nueva Zelanda.

En esta zona interactúan varias de las placas tectónicas que generan grandes movimientos telúricos alrededor del mundo, como lo son la del Pacífico, Nazca, Cocos, Filipinas, Juan de Fuca, Norteamericana, Sudamericana, Euroasiática y la Indoaustraliana.

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

Mapa del Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images

Mapa del Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images / Rainer Lesniewski

Mapa del Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images

Mapa del Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images / Rainer Lesniewski

¿Por qué tiembla tanto en el Cinturón de Fuego?

Según explican los expertos, el constante movimiento de placas tectónicas en los diferentes sectores del globo que abarca el cinturón de fuego hace que la zona en general tenga gran actividad, que se hace más evidente en algunos países que en otros.

Lea también: ¿Cómo revisar la casa después de un sismo? 5 recomendaciones de expertos para hacerla más segura

En el caso de Colombia, como explica el Servicio Geológico Colombiano, la alta sismicidad se debe a tres placas tectónicas: la Placa de Nazca, que se hunde por debajo de la Placa Sudamericana, y la Placa del Caribe, que ejerce presión desde el norte. Esa convergencia convierte al país en un punto de “alta dinámica geológica”, subraya la entidad.

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

Cinturón de fuego del Pacífico. Foto: Getty Images.

Cinturón de fuego del Pacífico. Foto: Getty Images. / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

Cinturón de fuego del Pacífico. Foto: Getty Images.

Cinturón de fuego del Pacífico. Foto: Getty Images. / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

¿Cuáles son los países en el Cinturón de Fuego con sismos en 2026?

Al ser la zona de mayor actividad geológica en el mundo, en el Cinturón de Fuego del Pacífico se presentan constantemente movimientos telúricos a lo largo y ancho del mapa; sin embargo, estos son algunos de los más importantes que se han registrado en 2026, por encima de 6.5 en su magnitud:

PaísFechaMagnitudProfundidadImpacto
Filipinas8 de junio7.855 kmMás de 100 muertos, daños y tsunami.
Indonesia2 de abril7.435 kmUn muerto, varios heridos y tsunami de baja intensidad.
Japón20 de abril7.435 kmHeridos, evacuaciones y tsunami menor.
México17 de julio7.415 kmHeridos menores y evacuación masiva.
Colombia10 de agosto7.4103 kmMás de 100 muertos y edificios colapsados.
Chile25 de mayo6.9109 kmDaños mínimos y cortes de luz.
Vanuatu30 de marzo7.3121 kmDaños limitados por la profundidad.
Tonga24 de marzo7.5229 kmDaños limitados por la profundidad.
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir