Cinturón de fuego del Pacífico: Estos son los 7 países, aparte de Colombia, con terremotos en 2026. Grok/Getty Images

El Cinturón de Fuego del Pacífico es el nombre que recibe una amplia zona geográfica, la más activa sísmicamente en el mundo según la ciencia.

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De acuerdo con el Smithsonian, cerca del 90 % de los terremotos en el mundo ocurren entre los 40.250 kilómetros que recorre el Cinturón de Fuego del Pacífico, que va desde Suramérica hasta la costa este de Norteamérica, a través del estrecho de Bering, hasta Japón y Nueva Zelanda.

En esta zona interactúan varias de las placas tectónicas que generan grandes movimientos telúricos alrededor del mundo, como lo son la del Pacífico, Nazca, Cocos, Filipinas, Juan de Fuca, Norteamericana, Sudamericana, Euroasiática y la Indoaustraliana.

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA Ampliar Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA Cerrar

Mapa del Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images / Rainer Lesniewski Ampliar Mapa del Cinturón de Fuego del Pacífico - Getty Images / Rainer Lesniewski Cerrar

¿Por qué tiembla tanto en el Cinturón de Fuego?

Según explican los expertos, el constante movimiento de placas tectónicas en los diferentes sectores del globo que abarca el cinturón de fuego hace que la zona en general tenga gran actividad, que se hace más evidente en algunos países que en otros.

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En el caso de Colombia, como explica el Servicio Geológico Colombiano, la alta sismicidad se debe a tres placas tectónicas: la Placa de Nazca, que se hunde por debajo de la Placa Sudamericana, y la Placa del Caribe, que ejerce presión desde el norte. Esa convergencia convierte al país en un punto de “alta dinámica geológica”, subraya la entidad.

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Cinturón de fuego del Pacífico. Foto: Getty Images. / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA Ampliar Cinturón de fuego del Pacífico. Foto: Getty Images. / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA Cerrar

¿Cuáles son los países en el Cinturón de Fuego con sismos en 2026?

Al ser la zona de mayor actividad geológica en el mundo, en el Cinturón de Fuego del Pacífico se presentan constantemente movimientos telúricos a lo largo y ancho del mapa; sin embargo, estos son algunos de los más importantes que se han registrado en 2026, por encima de 6.5 en su magnitud: