Samacá busca destrabar Centro Agroindustrial de más de $20.000 millones

El Centro Agroindustrial estará ubicado en la vereda Guatoque, del municipio de Samacá, Boyacá / Foto: Suministrada.

Samacá

El municipio de Samacá avanza en la consolidación del Centro Agroindustrial, un proyecto que supera los $20.000 millones y que actualmente se encuentra en fase tres ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La iniciativa busca darle valor agregado a productos como la papa y la cebolla y beneficiar a productores de diferentes municipios de Boyacá.

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, aseguró que el proyecto ha sido una de las principales apuestas de sus administraciones y que ya cuenta con los estudios y diseños requeridos para avanzar hacia su viabilidad y posterior ejecución.

“Desde mi primera alcaldía yo he luchado por el Centro Agroindustrial. Es un proyecto que ya está en fase tres y lo tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio. Vamos a ver con este gobierno cómo logramos trabajar en equipo para que esta obra llegue a toda la gente del campo”, indicó Castiblanco.

De acuerdo con el mandatario, el Centro Agroindustrial permitirá procesar productos agrícolas y generar nuevas oportunidades económicas para los productores. Entre las proyecciones está la elaboración de papa precocida y cebolla procesada, con el propósito de avanzar en procesos de transformación y comercialización.

“Es una obra que le da valor agregado a los productos agropecuarios, en especial la papa y la cebolla, para producir papa precocida y también producir la cebolla procesada. Eso permitirá que el campo crezca, fortalezca su economía y que nuestros campesinos se vuelvan empresarios del área rural”, añadió.

Castiblanco señaló, además, que la fase tres significa que el municipio ya cuenta con los estudios y diseños necesarios en diferentes áreas de ingeniería y arquitectura, un requisito fundamental para que el Gobierno Nacional pueda evaluar y otorgar la viabilidad al proyecto.

“Ya tenemos todos los estudios y diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos y sanitarios. Todos estos estudios y diseños son los que permiten que el Gobierno Nacional le pueda dar viabilidad a este importante proyecto”, afirmó el mandatario.

Otro de los avances destacados por la Alcaldía es la disponibilidad y legalización del predio donde se proyecta construir el Centro Agroindustrial, ubicado en la vereda Guatoque.

Según el alcalde, este proceso era fundamental para evitar que el proyecto quedara frenado por dificultades relacionadas con la propiedad del terreno.

“Tenemos el terreno localizado en la vereda Guatoque. Hemos avanzado mucho durante todo este periodo, hemos trabajado para actualizar los estudios y diseños y para tener también legalizado el lote, porque muchas obras no se llevan a cabo porque los predios no están legalizados”, dijo.

Ahora, el principal reto es lograr que el Gobierno Nacional respalde la iniciativa y permita avanzar hacia la etapa de ejecución. Para Castiblanco Gil, se requiere voluntad política para concretar una obra que, según su planteamiento, tendría impacto más allá de Samacá.

El Centro Agroindustrial no estaría destinado exclusivamente a los productores de Samacá. La administración municipal plantea que la infraestructura pueda convertirse en un punto de transformación y fortalecimiento del sector agropecuario para municipios de la región como Ventaquemada, Cucaita, Sora y Sáchica, además de zonas de la provincia Centro y el Alto Ricaurte.