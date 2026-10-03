Nairo Quintana recibe nueva distinción en el cierre de su carrera

El boyacense Nairo Quintana fue ubicado como el mejor ciclista suramericano de la historia en un ranking elaborado por Prestigelisten.

Nairo Alexander Quintana Rojas recibió una nueva distinción en el cierre de sus 17 temporadas como ciclista profesional. El portal Prestigelisten lo ubicó en el primer lugar de su clasificación histórica de corredores suramericanos, una lista que reúne resultados de diferentes generaciones del ciclismo y en la que el colombiano aparece por delante de otros referentes de la región.

La distinción coincide con el retiro definitivo de Quintana, quien este sábado 3 de octubre disputó en Italia su última carrera profesional en el Giro dell’Emilia. Antes de la competencia, el pelotón le rindió homenaje con un pasillo de honor: los corredores formaron una calle con sus bicicletas y el boyacense pasó entre ellos antes de afrontar sus últimos kilómetros como profesional. La prueba tuvo un recorrido de 197,9 kilómetros entre Ferrara y Bolonia.

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Quintana cerró así una trayectoria profesional iniciada en 2009 y marcada por sus resultados en las principales carreras por etapas del mundo. El boyacense ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, además de conseguir dos subcampeonatos y un tercer puesto en el Tour de Francia. En las tres grandes vueltas sumó seis podios y consiguió victorias de etapa en cada una de ellas.

El Giro dell’Emilia tuvo además un significado particular en su carrera, porque fue en esta competencia donde consiguió en 2012 una de sus primeras grandes victorias en Europa. En aquella edición se impuso en el ascenso a San Luca, resultado que antecedió a su consolidación en el ciclismo internacional. Para su última competencia, Quintana utilizó el dorsal 81 y una bicicleta con detalles relacionados con diferentes momentos de su trayectoria, entre ellos los colores del Giro de Italia y la Vuelta a España.

El palmarés del ciclista boyacense incluye también dos títulos de la Tirreno-Adriático, además de victorias en la Volta a Catalunya, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía. Su carrera estuvo acompañada principalmente por el Movistar Team, escuadra con la que consiguió sus principales resultados en las grandes vueltas y a la que regresó en 2020 después de competir durante cuatro temporadas con el equipo francés Arkéa-Samsic.

Con el retiro de Nairo Quintana del ciclismo profesional, en Boyacá ya circula la versión de que se baja de la bicicleta para intentar montarse en la política.