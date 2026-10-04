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04 oct 2026 Actualizado 14:48

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Tunja

52.º Concurso Nacional de Bandas abre su programación en Boyacá

El certamen inició oficialmente una nueva edición con la participación de bandas y delegaciones que se reúnen alrededor de la música y la tradición cultural del país.

Felipe Carreño

Tunja
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El 52.º Concurso Nacional de Bandas abrió oficialmente su programación, dando inicio a uno de los encuentros musicales que reúne agrupaciones de diferentes territorios del país. El acto inaugural contó con la presencia de autoridades, invitados especiales y representantes vinculados al certamen.

Durante la apertura se destacó la trayectoria de una tradición que se ha mantenido durante generaciones y que tiene como protagonistas a músicos, directores, formadores y comunidades que mantienen vigente la práctica de las bandas musicales.

El concurso reúne nuevamente a las agrupaciones en torno a presentaciones y actividades culturales, en un encuentro que busca preservar esta expresión musical y fortalecer el vínculo entre las bandas, sus territorios y las nuevas generaciones.

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