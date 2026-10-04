52.º Concurso Nacional de Bandas abre su programación en Boyacá

El 52.º Concurso Nacional de Bandas abrió oficialmente su programación, dando inicio a uno de los encuentros musicales que reúne agrupaciones de diferentes territorios del país. El acto inaugural contó con la presencia de autoridades, invitados especiales y representantes vinculados al certamen.

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Durante la apertura se destacó la trayectoria de una tradición que se ha mantenido durante generaciones y que tiene como protagonistas a músicos, directores, formadores y comunidades que mantienen vigente la práctica de las bandas musicales.

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El concurso reúne nuevamente a las agrupaciones en torno a presentaciones y actividades culturales, en un encuentro que busca preservar esta expresión musical y fortalecer el vínculo entre las bandas, sus territorios y las nuevas generaciones.