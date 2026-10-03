Iguaque entra en fase de recuperación tras el incendio

El Ministerio de Ambiente estuvo en Villa de Leyva y se reunió con el gobernador Carlos Amaya para evaluar los daños ocasionados por el incendio que afectó el Santuario de Fauna y Flora Iguaque y definir las acciones que seguirán en el territorio.

Ampliar Cerrar

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la recuperación no comenzará con una siembra inmediata. «...No podemos salir como locos a sembrar ahora...», señaló, al indicar que primero se deben evaluar las condiciones del suelo, adelantar obras para reducir la vulnerabilidad y establecer técnicamente cómo restaurar el ecosistema.

Ampliar Cerrar

Arjona también advirtió sobre las condiciones climáticas de los próximos meses por el fenómeno de El Niño y señaló que las autoridades deben prepararse para responder con mayor rapidez ante nuevos incendios. El paso siguiente será avanzar en la recuperación del área afectada y en medidas de prevención para disminuir el riesgo en el Santuario.