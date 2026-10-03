Iguaque entra en fase de recuperación tras el incendio
Ministerio de Ambiente y Gobernación de Boyacá definieron acciones para recuperar el área afectada y reducir el riesgo de nuevas emergencias.
El Ministerio de Ambiente estuvo en Villa de Leyva y se reunió con el gobernador Carlos Amaya para evaluar los daños ocasionados por el incendio que afectó el Santuario de Fauna y Flora Iguaque y definir las acciones que seguirán en el territorio.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la recuperación no comenzará con una siembra inmediata. «...No podemos salir como locos a sembrar ahora...», señaló, al indicar que primero se deben evaluar las condiciones del suelo, adelantar obras para reducir la vulnerabilidad y establecer técnicamente cómo restaurar el ecosistema.
Arjona también advirtió sobre las condiciones climáticas de los próximos meses por el fenómeno de El Niño y señaló que las autoridades deben prepararse para responder con mayor rapidez ante nuevos incendios. El paso siguiente será avanzar en la recuperación del área afectada y en medidas de prevención para disminuir el riesgo en el Santuario.