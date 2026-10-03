Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 oct 2026 Actualizado 18:46

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Iguaque entra en fase de recuperación tras el incendio

Ministerio de Ambiente y Gobernación de Boyacá definieron acciones para recuperar el área afectada y reducir el riesgo de nuevas emergencias.

Felipe Carreño

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

El Ministerio de Ambiente estuvo en Villa de Leyva y se reunió con el gobernador Carlos Amaya para evaluar los daños ocasionados por el incendio que afectó el Santuario de Fauna y Flora Iguaque y definir las acciones que seguirán en el territorio.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la recuperación no comenzará con una siembra inmediata. «...No podemos salir como locos a sembrar ahora...», señaló, al indicar que primero se deben evaluar las condiciones del suelo, adelantar obras para reducir la vulnerabilidad y establecer técnicamente cómo restaurar el ecosistema.

Arjona también advirtió sobre las condiciones climáticas de los próximos meses por el fenómeno de El Niño y señaló que las autoridades deben prepararse para responder con mayor rapidez ante nuevos incendios. El paso siguiente será avanzar en la recuperación del área afectada y en medidas de prevención para disminuir el riesgo en el Santuario.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado