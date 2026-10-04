Mujer de Ramiriquí obtuvo el primer puesto en curso de rescate de la Fuerza Aeroespacial

La Técnico Cuarto Erika Maldonado, oriunda de Ramiriquí, Boyacá, ocupó el primer lugar entre 13 participantes del curso de Búsqueda, Salvamento y Rescate de Personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, tras completar dos meses y 20 días de entrenamiento en la Escuela de Instrucción Militar Aérea.

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Maldonado, quien ingresó a la FAC en 2021, ha desarrollado su carrera entre la formación militar y la enfermería. Dentro de su trayectoria también se destaca su paso por la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas, en San Antonio, Texas, donde realizó el curso de Liderazgo para la Defensa Terrestre y obtuvo su graduación con honores.

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Durante la formación en Colombia, los participantes fueron preparados para responder en operaciones de búsqueda, salvamento y recuperación de personal en zonas de difícil acceso. El curso incluyó atención prehospitalaria, supervivencia de combate en el agua, operaciones desde helicópteros, rescate mediante grúa, asiento y canastilla, además de ejercicios diurnos y nocturnos que pusieron a prueba sus capacidades físicas, técnicas y de trabajo en equipo.