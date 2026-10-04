Baloto deja premio de $61.600 millones en Nobsa Boyacá

El Baloto dejó un nuevo multimillonario en Boyacá. En el sorteo realizado el sábado 3 de octubre, un jugador de Nobsa ganó un acumulado de 61.600 millones de pesos, considerado la cuarta caída más grande en la historia del juego y la primera registrada durante este 2026.

El gerente de Mercadeo de Baloto, Juan Manuel Méndez, señaló que para la compañía representa un hecho relevante que el premio haya quedado en Boyacá y explicó que el resultado demuestra que el acumulado puede caer en cualquier municipio del país. El tiquete ganador fue adquirido en modalidad manual y vendido por la red aliada JER.

Sobre el proceso para reclamar el premio, Méndez explicó que el ganador debe comunicarse inicialmente con la Fiduciaria de Occidente, donde se verificará su identidad y se le indicarán los pasos para continuar con el trámite. El tiquete ganador debe ser presentado en perfectas condiciones para avanzar en la entrega del dinero.

Con esta caída, Boyacá se convierte en uno de los departamentos donde ha sido entregado el gran acumulado de Baloto desde el inicio de la actual concesión, en mayo de 2022. El sorteo también dejó 40.239 ganadores y premios por más de 61.965 millones de pesos en total.