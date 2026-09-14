“Llevamos seis meses apagando incendios”: Sergio Tolosa, presidente Cámara de Comercio de Tunja

La Cámara de Comercio de Tunja está viviendo una nueva era que genere confianza a los empresarios y que vuelva a tener el respaldo del sector productivo.

Tunja

Durante una rueda de prensa con motivo de los seis primeros meses al frente de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Armando Tolosa entregó detalles de los múltiples conflictos con los que recibió la entidad luego de vivir una serie de escándalos de presunta corrupción en la entidad mercantil que salpicó en su momento a directivos de la cámara y hasta el ahora, expresidente, Jhon Jairo Martínez.

Aseguró Tolosa que la Cámara de Comercio de Tunja está viviendo una nueva era que genere confianza a los empresarios y que vuelva a tener el respaldo del sector productivo que ha tenido a lo largo de sus 109 años de existencia.

Dijo que cuando volvió a la cámara encontró retrasos en la actualización del Reglamento Interno de Trabajo, Códigos de Ética, buenas prácticas, Sistema Integrado de Gestión de Calidad, implementación de la IA en los servicios y atención a los afiliados, retrasos provocados por los conflictos entre la presidencia ejecutiva de la entidad y algunos miembros de la junta.

Uno de esos aspectos tuvo que ver con la salida y reintegro vía tutela del expresidente ejecutivo, Jhon Jairo Martínez. Tolosa agradeció que la justicia terrenal y la divina le dieron la razón.

“La justicia divina y la terrenal nos dieron la razón, pues estuvieron a punto los integrantes de Junta Directiva de inclusive ir a la cárcel por unos desacatos, por una cantidad de demandas. Ese señor Jhon Jairo entró ya con 62 años cumplidos y con las semanas también ya cumplidas. Llegó simplemente haciéndole a la Cámara promesas, que él quería llegar a aportar. Cuando a él lo retiran, pues obviamente demanda y empieza todo este proceso. Afortunadamente, hoy Colpensiones, los juzgados, el Tribunal le dan la razón a la Cámara de Comercio de Tunja. El señor ya se encuentra pensionado, después de que salió el fallo, demando al juzgado cuarto, ahora ya está en el Consejo de Estado sobre un tema en donde nos damos cuenta de que no era realmente el interés de un mínimo vital, porque le está haciendo un daño tremendo a la entidad y este tema reputacional de la Cámara se debe muchísimo a estas acciones que ha tomado el señor y que todavía sigue insistiendo en el tema”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Armando Tolosa recordó que durante la anterior administración se dejaron varias direcciones en encargo y se sacó mucha gente preparada y con experiencia que movían la entidad.

Frente a la polémica por un presunto detrimento patrimonial por el arriendo del Pozo Donato al empresario de la Pizza Nostra, Rafael Cortés también hizo anuncios.

Aseguró que, 3 meses antes se había renovado automáticamente el contrato por 5 años, hasta el 2031.

“La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia me pidió con 8 meses de antelación la restitución del bien, porque nosotros vamos con la Universidad hasta agosto del 2027, obviamente me fui para la Universidad a hablar con el rector y me dijo, yo ya le pedí la restitución del bien en agosto del 2027, espero que usted me devuelva el Pozo. Me tocó ir a hablar, con los arrendatarios del Pozo Donato y lograr que ese convenio que se había ido hasta el 2031 se devolviera hasta agosto del 2027. Pero ya no pagan $6.000.000 de arriendo, sino $17.000.000 y además de eso, pues entonces todos los recursos que se recojan irán a una facultad de la Universidad que se encargará de darle el mejor uso en el mantenimiento del Pozo”.

Frente a la construcción del Centro de Emprendimiento ‘CEMPRENDE’, el presidente de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Tolosa advirtió el grave retraso en el que lo recibió y el futuro que se le dará a ese recinto.

Aseguró que después de cuatro años de construcción, de cambios en el contratista y el interventor se espera que esté listo a finales del mes de octubre.

“Cuando yo llegué el centro de emprendimiento apenas tenía un avance del 2% y ahora ya va por encima del 90%”.

Dijo que allí se espera que funcione una oficina de Procolombia en concurso con la Universidad Sergio Arboleda.

La Cámara de Comercio avanza en un convenio sobre calidad turística con la RAP-E, la idea es que se vinculen las cámaras de Duitama y Sogamoso, así mismo se avanza en el relacionamiento con las cámaras de comercio binacionales, la China y la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Informó, Sergio Armando Tolosa que 7 empresarios viajaron a una misión a EE. UU. y próximamente otros viajarán a China.

El directivo anunció que desde ya se trabaja en el Plan Estratégico 2027 a 2031 que incluirá a los 73 municipios donde hace presencia la entidad de los 123 que tiene Boyacá.