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04 oct 2026 Actualizado 11:45

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Tunja

Falleció Ethna Yanira Romero Garzón, reconocida académica y directiva de la Universidad de Boyacá

La comunicadora social y periodista estuvo vinculada durante 33 años a la Universidad de Boyacá, donde ocupó cargos académicos y administrativos y acompañó la formación de varias generaciones de profesionales.

Falleció Ethna Yanira Romero Garzón, reconocida académica y directiva de la Universidad de Boyacá

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Falleció Ethna Yanira Romero Garzón, reconocida académica y directiva de la Universidad de Boyacá

Felipe Carreño

Tunja
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Falleció en Tunja Ethna Yanira Romero Garzón, comunicadora social y periodista boyacense, quien durante 33 años estuvo vinculada a la Universidad de Boyacá. La académica contaba con especializaciones en gerencia de proyectos y gerencia de producción de medios, además de una maestría y un doctorado en educación.

Durante su trayectoria en la institución se desempeñó como directora de Comunicación Social, directora de Proyección Social, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y vicerrectora de Desarrollo Institucional. Al momento de su fallecimiento ejercía como secretaria general de la Universidad de Boyacá.

Romero Garzón es recordada por estudiantes, docentes y colegas por su trabajo en la formación universitaria y su aporte al fortalecimiento de la Comunicación Social en Boyacá. Su fallecimiento generó lamento entre la comunidad académica y periodística del departamento, que expresó sus condolencias a familiares y allegados.

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