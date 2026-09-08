Los incendios no se generan solos, cinco conflagraciones el fin de semana en el Quindío

Armenia

Se han incrementado los incendios de cobertura vegetal y forestales en el departamento del Quindío, lo más grave es que en su mayoría son provocados

Solo el fin de semana se presentaron cinco incendios, tres en Armenia y uno más en el municipio de Calarcá en la vía La Línea hacia el departamento del Tolima y otro en zona rural entre los municipios de Circasia y Salento.

Jaider Hidalgo, coordinador de la unidad departamental de la gestión del riesgo hizo un llamado frente a la situación de emergencias por incendios e indicó “El fuego no nace solo, hemos enfrentado incendios simultáneos en diferentes sectores del departamento y debemos decirlo con absoluta claridad, los incendios no se generan solos. Detrás de una quema irresponsable puede haber una tragedia, detrás de una pequeña llama puede desaparecer un bosque, una vivienda, un ecosistema y lo más grave, puede estar en riesgo la vida de una persona.

Más información Cuatro hectáreas de vegetación han sido consumidas por un incendio forestal en la vía La Línea

Por eso hacemos un llamado respetuoso, pero contundente, a quienes estén realizando quemas o provocando incendios de manera irresponsable, abstenerse de hacerlo. Y a toda la ciudadanía, denuncie, alerte a las autoridades, no sea tampoco indiferente.

De igual manera, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que frente a los hechos que puedan construir conductas delictivas, se adelanten las investigaciones y acciones correspondientes y se establezcan responsabilidades.

Añadió el director de la unidad de riesgo “No podemos permitir que unos pocos pongan en riesgo la vida, la tranquilidad y el patrimonio de miles de quindianos. Lo ocurrido en el sector de Don Nicolás, donde una presunta quema a residuos sólidos habría terminado en una tragedia que dejó personas sin vivienda, nos demuestra que una acción aparentemente pequeña puede tener consecuencias enormes.

Los incendios de la Línea y Circasia exigieron jornadas de más de 24 horas continuas de trabajo para lograr su control y posterior una liquidación. Hoy queremos hacer un reconocimiento especial desde lo más profundo del corazón a nuestros bomberos, hombres y mujeres que enfrentaron el fuego durante horas exponiendo su propia seguridad al servicio de los demás.

Nuestro agradecimiento también va dirigido a las instituciones como Policía Sis Médica, Defensa Civil, Cruz Roja y a todas las instituciones, organismos de socorro y personas que hicieron parte de esta respuesta.

En un incendio no solo se quema la vegetación, se destruyen hogares de cientos de animales, se pierde la biodiversidad, se afectan nuestros ecosistemas, se deterioran nuestras fuentes hídricas, se destruyen años de vida de nuestros bosques. Cuando el fuego avanza, todos perdemos.

Incendio en Armenia

En Armenia cinco viviendas se vieron afectadas por incendio en el sector de san Nicolás, una de las damnificadas Ayde Martínez en diálogo con Caracol radio contó “En este momento pérdida total de viviendas son tres. Pérdida parcial dos. ¿Qué estamos pidiendo? Lo que la ciudadanía nos quiera aportar. Gracias a Dios, los primeros respondientes fueron la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tenemos que agradecerles infinitamente a los bomberos, a la Policía Nacional, porque gracias a ellos el barrio no se quemó completamente.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 02:14 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Desafortunadamente pues se perdieron tres viviendas totalmente, Qué le solicitamos a la que nos han colaborado con mercadito, nos han colaborado con ropa. Lo que necesitamos es tratar de volver a construir nuestros hogares, materiales, todo cuenta, Una teja de zinc, una puntilla, una esterilla, una guadaña. Todo nos cuenta

Sobre las causas que provocaron el incendio fue clara en manifestar “Sí, es verdad. Nosotros le habíamos pedido apoyo de la Policía, porque un sujeto muy reconocido fue el que generó el incendio, nosotros sabemos que el papá de él también está necesitado, pero vamos a cerrar filas y no queremos que ellos vuelvan al barrio.

Desafortunadamente nos toca así porque mire, hoy somos cinco familias que no tenemos nada. Cinco familias que por causa de este señor estamos en la calle”

Y agregó la damnificada “acá tenemos al presidente de la Junta de Acción Comunal que se ha puesto la camiseta. Él también perdió la vivienda. Él es un joven estudiante de la universidad de la Gran Colombia, estudiante de Arquitectura, quedó sin nada, perdió todo. Perdió sus computadores donde estudiaba y se pueden comunicar al 324 357 8991. Pueden acercarse al barrio San Nicolás y visitar cada una de las familias”

Otro de los incendios el fin de semana en Armenia se registró en el barrio la Pavona al sur de la ciudad, videos de cámara de seguridad muestras que al parecer la quema habría sido provocada.