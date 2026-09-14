Incautan 653 kilogramos de cocaína en vías del Quindío, el segundo cargamento más grande del 2026

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Armenia

En vías del Quindío, la Policía y el Ejército incautaron 653 kilos de cocaína que tenían como destino el departamento de Cundinamarca, una persona fue capturada.

La Policía de Tránsito y Transporte del Departamento del Quindío, en coordinación con unidades de la Octava Brigada del Ejército Nacional capturaron un hombre de 51 años de edad e incautaron 650 paquetes de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 653 kilogramos, durante un procedimiento de control realizado en el kilómetro 31+200, sector La Herradura del municipio de La Tebaida.

El resultado operativo se produjo en desarrollo de actividades de prevención y control vial, cuando los uniformados inspeccionaron un vehículo tipo cisterna destinado al transporte de alcohol.

El comandante de la Policía, Coronel Gustavo Morales indicó que, durante la verificación, las autoridades hallaron una caleta acondicionada al interior del automotor, donde eran transportados los paquetes de estupefacientes, con la intención de evadir los controles ejercidos por la Fuerza Pública.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vehículo cubría la ruta Palmira (Valle del Cauca) - Tocancipá (Cundinamarca), según el manifiesto de carga presentado por el conductor.

Cortesía Policía, Quindío

Entre los aspectos de interés identificados durante el procedimiento, las autoridades establecieron que los 650 paquetes estaban marcados con el número 328, característica que será objeto de análisis dentro del proceso investigativo para determinar posibles vínculos con estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes,

El Teniente Coronel, Rafael Leonardo Martínez Rubio Comandante del Batallón de ingenieros N8 “Francisco Javier Cisneros por su parte subrayó “la sustancia ilícita está avaluada en 2.500 millones de pesos.

La persona capturada presenta anotaciones judiciales por falsedad en documento público y fue dejada a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que le sean atribuidos, mientras que la sustancia incautada fue sometida a los procedimientos judiciales correspondientes.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella en su cuenta de X destacó los operativos entre ellos el del Quindío