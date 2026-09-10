Jueves 10 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Se cumple hoy un mes del terremoto que sacudió a Colombia, el 10 de agosto el sismo de 7.4 grados en la escala de Richter con epicentro en San José del Palmar en Chocó se sintió en la mayoría de departamentos del país, pero con mayor intensidad y provocado más daños en Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó.

En el caso del Quindío, las cifras del terremoto retratan la gran afectación tanto en la zona urbana como rural de los 12 municipios del departamento

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En torno a las afectaciones humanas, fueron en total 301 personas lesionadas por el terremoto y tres fallecidas por el sismo.

Según la gobernación del Quindío y con base en los registros oficiales, en el departamento la cifra de damnificados por el terremoto es de 74.298 damnificados, 3.078 viviendas destruidas, 13.221 viviendas urbanas averiadas, 5.073 viviendas rurales averiadas.

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Además de 29 hospitales averiados, 187 instituciones educativas averiadas, 11 destruidas, 68 puentes y vías averiadas, dos centros penitenciaros afectados, 21 sedes de alcaldías y entes descentralizados afectados, 59 sedes religiosas averiadas y dos destruidas, 34 escenarios deportivos averiados y uno destruido, 28 servicios esenciales afectados y 11 sedes operativas afectadas

En cuanto al tema animal, el reporte indica que 76 animales desaparecidos, 985 lesionados, 1099 muertos y 2381 animales rescatados luego del terremoto.

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El reporte de los municipios, Quimbaya, 4988 familias damnificadas, 500 viviendas destruidas por el terremoto, 2000 viviendas urbanas y rurales afectadas, una persona fallecida

Montenegro, 5409 familias, damnificadas, 3500 viviendas urbanas y rurales afectadas, 282 viviendas destruidas, y 10 edificaciones ya demolidas

Armenia, 12.000 personas damnificadas, 10.000 viviendas y edificios afectados, 300 edificaciones evacuadas porque amenazan riesgo, una persona fallecida

Calarcá, 6033 familias damnificadas, 4.497 viviendas urbanas y rurales averiadas, 313 viviendas destruidas en el área urbana y rural, además de 18 edificios averiados y 10 destruidos.

Circasia, 2590 familias damnificadas, 567 viviendas urbanas y rurales averiadas, y 117 viviendas urbanas y rurales destruidas.

Filandia, 1200 familias damnificadas, 1301 viviendas urbanas y rurales averiadas, 111 viviendas destruidas en el área urbana y rural

Génova, 1500 familias damnificadas, 1500 viviendas urbanas y rurales averiadas y 11 viviendas destruidas en el área urbana y rural.

La Tebaida, 1382 familias damnificadas, 835 viviendas urbanas y rurales averiadas y 20 viviendas destruidas en el área urbana y rural.

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Córdoba, 1084 familias damnificadas, y una persona fallecida.

Salento, 926 familias damnificadas, 391 viviendas urbanas y rurales averiadas y 67 viviendas destruidas en el área urbana y rural.

Pijao, 720 familias damnificadas, 542 viviendas urbanas y rurales averiadas y 62 viviendas destruidas en el área urbana y rural.

Buenavista; 528 familias damnificadas, 494 viviendas urbanas y rurales averiadas y 29 viviendas destruidas en el área urbana y rural.

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12 mil familias afectadas y 832 viviendas destruidas en Armenia a un mes del terremoto

Tras un mes del terremoto que golpeó el Eje Cafetero y parte del Valle del Cauca la secretaria de infraestructura de la ciudad, Isabel Ortiz realizó un balance sobre lo que ha sido la intervención de la administración en medio de la contingencia derivada del pasado 10 de agosto.

Más información Miércoles 9 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Informó que establecieron una evaluación rápida de viviendas para cargar en el registro único de damnificados que fue establecida por todos los funcionarios de la alcaldía. Enfatizó que a corte del 24 de agosto se tiene un reporte de 12 mil familias afectadas, 25 mil personas afectadas, 4.800 viviendas no habitables, 832 viviendas destruidas y 346 viviendas averiadas.

Resaltó que desde el mismo día del terremoto iniciaron la fase 2 de visitas a detalle con los ingenieros de la secretaría de infraestructura y voluntarios que se sumaron a la labor. Destacó que a la fecha cuentan con 4.200 visitas y asignación de visitas a edificaciones donde de esas en rojo están 924.

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En ese mismo sentido la funcionaria se refirió al tema de las demoliciones puesto que tras un mes no se vienen realizando en la capital quindiana.

Explicó que tienen en curso en elaboración de etapa precontractual un contrato con la Universidad del Quindío por mil millones de pesos para la evaluación técnica de edificaciones con el fin de establecer la necesidad de demolición total o parcial.

Del mismo modo dijo que vienen ejecutando un contrato de obra para la recolección de escombros donde ya van 1.546 metros cúbicos de escombros en toda la ciudad y dijo que también abarca la valoración de fachadas de elementos estructurales que generen riesgo por lo que proyectan a partir de la próxima semana iniciar con el retiro correspondiente.

Añadió que entregan los conceptos de visitas técnicas y a la par están quedando marcadas las edificaciones con stickers donde el verde significa habitable, el naranja de uso restringido por afectaciones en muros sin impacto estructural y el rojo las edificaciones que tienen riesgo por afectación estructural por lo que no pueden ser habitadas.

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Hoy se cumple un mes del terremoto que sacudió a Colombia, desde Armenia Adrián Trejos y la crónica de como los periodistas han vivido, informado y transmitido la tragedia, en medio de las angustias de sus familias.

Hace un mes la Tierra tembló. 27 años después, Armenia y el Quindío parece que regresaron en el tiempo. Y recordar con angustia, incertidumbre, miedo, temor y llanto el terremoto del 25 de enero de 1999. La mañana del 10 de agosto se presentó precisamente como un momento de recordar aquellos episodios tristes de hace 27 años.

Los periodistas que en ese momento estábamos en nuestra labor de informar también nos movió y nos movilizó el terremoto. Vanessa Porras, periodista del servicio informativo de Caracol Radio Armenia, fue la primera en salir del edificio donde está ubicada la sede de Caracol y ella nos cuenta lo que sintió.

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Vanessa Porras “Sentí mucha angustia y mucha desesperación y fui la primera porque ante cualquier movimiento lo primero que hago es reaccionar y porque precisamente me recuerda ese terremoto del 99 donde se nos cayó nuestra casa en el Parque Uribe de la ciudad y pues mi hermanita quedó bajo los escombros, entonces me da esa impresión de que se va a caer el edificio y aunque empezó suavecito lo primero que hice sí fue reaccionar y salir.

A Vanessa precisamente se le vino a la mente todo lo que vivió hace 27 años con la diferencia de que en esta oportunidad no estaba cerca su familia.

Vanessa Porras: Esa fue como la mayor angustia, no estar con mi mamá, no estar con mi hermana, no saber cómo estaban y además que cuando pasa una situación de estas lo más complejo es el tema de comunicación porque todo se cae, entonces uno no puede acceder cómo están. Ya cuando pude hablar con ellas y fue ver que estaban bien y que por fortuna no había ninguna situación de que no se había caído el edificio donde mi hermana trabaja o la casa donde mi mamá estaba, gracias a Dios ya estuve un poquito más tranquila.

Los minutos posteriores a la emergencia Vanessa estaba entre informar y estar pendiente de su familia.

Vanessa Porras: Eso fue lo más duro, lo más duro ese 10 de agosto porque pues yo entro en llanto, en gritos, en desesperación, soy muy nerviosa y en medio de las lágrimas de ese día me tocaba sacar fuerzas para poder informar sobre toda esta situación, sobre lo que fue pues por supuesto eh pues ese día el terremoto y lo logré.

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Un mes después el periodismo sigue informando en medio de los escombros, las grietas y el dolor también de los damnificados. Estar al lado de ellos para Vanessa también ha sido recordar lo de hace 27 años.

Vanessa Porras: Sí, sobre todo creo que lo más complejo es el municipio de Quindío allá que fue quien que más sufrió en el tema de colapso y demás y ver los escombros me recordó mucho a ese a ese 25 de enero del 99 porque pues nuestra casa quedó precisamente en escombros y las historias de los damnificados, ver las afectaciones y ver lo complejo hoy desde otro lado, no siendo damnificada sino informando de los damnificados.

Un mes después de ese terremoto las heridas siguen abiertas para aquellos que perdieron seres queridos, para quienes no han podido volver a sus viviendas y para quienes están en los albergues. El periodismo sigue informando y eso nos lo cuenta Vanessa.

Vanessa Porras: hay que seguir con la labor a pesar pues de las situaciones, emociones que se tengan. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en la sede de Caracol Radio, volvimos después de toda esta contingencia. Todavía mucha angustia, mucho temor, no se duerme bien porque se piensa siempre que de pronto va a estar una réplica o va a haber un nuevo temblor, bueno, el miedo constante que hay, pero hay que sacar las fuerzas, informar, acompañar a los damnificados y pues ser ese puente para que las ayudas lleguen.

30 días después de este terremoto que sacudió a buena parte de Colombia y por supuesto a Armenia y el Quindío, los damnificados esperan soluciones, pero guardan la esperanza de un mañana mejor.

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El alcalde de Montenegro Gustavo Pava Bush, junto a los respectivos ingenieros de la Administración Municipal, líderes educativos y el rector Nilton Grajales, visitaron la Escuela de La Soledad para conocer de fondo las afectaciones generadas por el terremoto en esta sede educativa, las cuales involucran también a algunas viviendas cercanas.

“El cerramiento que da contra el asentamiento de La Cola del Turbay presentó un colapso en su estructura de contención, conformada por gaviones revestidos, los cuales fallaron al momento del sismo. Además, algunas estructuras que recientemente se habían construido representan, en este momento, una amenaza latente para las personas que están ubicadas en esta área del municipio”, comentó el ingeniero Jairo Iván Castillo.

Castillo también recalcó que, por lo demás, los salones de la escuela se encuentran en un estado habitable. Sin embargo, existe un riesgo de estabilidad para esta estructura, debido a que la proximidad de la corona del talud a la cimentación puede llegar a ocasionar su desestabilización y afectar la estructura de los salones.

Desde la administración municipal, y con la articulación de las entidades pertinentes, se evalúa la situación y se avanza en la búsqueda de determinaciones que permitan brindar seguridad tanto a la comunidad educativa como a las familias aledañas a esta área.

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La Personera Municipal de Armenia, Juliana Victoria Ríos Quintero, continúa realizando labores de inspección y vigilancia frente a las condiciones en las que se presta el Programa de Alimentación Escolar (PAE), luego de las afectaciones ocasionadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con el seguimiento realizado, alrededor de 12 instituciones educativas del municipio presentan dificultades relacionadas con la prestación del servicio.

En este contexto, la Personería ya ha realizado visitas a cuatro establecimientos educativos: ITI, Laura Vicuña, Bosques de Pinares – sede Simón Rodríguez, y Gabriela Mistral de la I.E. Olaya Herrera.

En la Institución Educativa ITI, pese a las averías severas que sufrió la infraestructura, el restaurante escolar presenta condiciones para funcionar. Sin embargo, los daños en el suministro de agua han impedido restablecer la preparación de alimentos en sitio.

La Secretaría de Educación y la dirección del PAE han evaluado alternativas, entre ellas una conexión provisional, pero esta no ha sido autorizada por la Secretaría de Salud debido a condiciones de salubridad. Actualmente se entregan 576 raciones industrializadas, correspondientes a los 382 almuerzos que anteriormente se preparaban en la institución, además de los refrigerios.

La situación también se presenta en la I.E. Laura Vicuña, donde los daños registrados en el bloque del restaurante impiden el ingreso de estudiantes y del personal encargado de la alimentación. Allí se entregan 376 raciones industrializadas.

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En la sede Simón Rodríguez de Bosques de Pinares, los daños severos en el bloque nuevo también afectan el acceso al restaurante, por lo que se suministran 231 raciones industrializadas en reemplazo de los almuerzos preparados en sitio.

Por su parte, en la sede Gabriela Mistral de la I.E. Olaya Herrera, el espacio destinado al restaurante está siendo utilizado para la prestación del servicio educativo a los estudiantes de grado 11, situación que impide que las manipuladoras puedan elaborar los alimentos en el lugar. Actualmente se entregan 380 raciones industrializadas.

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En más del 70% se han reducido las ventas de los establecimientos nocturnos, entre bares, gastrobares y discotecas en los municipios de Quimbaya y Montenegro debido al terremoto.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Natalia Gutiérrez, directora de Asobares Quindío y el panorama del sector nocturno y de entretenimiento luego de un mes del terremoto del 10 de agosto.

La líder gremial agregó “el reporte es que realmente de los municipios más afectados que tenemos son Montenegro y Quimbaya. O sea, de allí digamos que el 100% de la vida nocturna en Montenegro está operando un 20 30%. O sea, es bastante alta la cifra de afectación allí e igual en Quimbaya. Nosotros hemos ido, hemos visitado los empresarios y ahorita el llamado es para que aquellos empresarios que tienen habilitados sus establecimientos o que se están reactivando, pues realmente los operativos de control puedan cesar un poco porque en este momento lo que necesitamos es que los que están abriendo, pues puedan realizarlo.

La alcaldía de Quimbaya, el municipio de Quimbaya nos recibió superbién propuestas de los empresarios para poder empezar a reactivar el sector y el llamado que le hacemos a la ciudadanía y demás es que no sientan culpa por salir porque digamos que es volvernos a encontrar en espacios donde realmente eran felices las personas, aparte ellos tienen empleados, colaboradores, DJs, bartenders, logísticos que tienen familias y que eso va a generar una dinámica que si no se atiende ahora, va a poder pues antes de desempleo y pues la tasa de desempleo pues obviamente aquí en el Quindío estuvo aumentando, entonces no queremos que antes esto golpee más el sector.

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Claro, ¿ya algunos de esos empresarios han hablado de cómo van a hacer con el tema del empleo porque no es fácil cuando no tienen cómo abrir ni siquiera todavía?

Directora Asobares: muchos de ellos, digamos que el sector gastroentretenimiento, el sector nocturno tiene una ventaja es que muchos negocios estaban como con familias y, o sea, mi hermana era la cajera, mi cuñada era eso. Muchos están vendiendo licor a domicilio que el licor les quedó, otros alquilando sonido a domicilio y pues nosotros a su vez Colombia digamos que está creando unos fondos para poder de pronto alivianar a algunos empresarios. Sin embargo, sabemos que en unos 3 o 4 meses la nómina no va a aguantar y pues obviamente vamos a tener que tomar otras medidas.

Salento se le ha apostado por hacer fiestas durante todo este mes de septiembre y demás. Hay otros municipios que han dicho no, como en el caso de Armenia.

Exactamente. Nosotros nos sumamos a los festivales de Cámara de Comercio, que creo que eso es una oportunidad súper importante y adicionalmente en Quimbaya vamos a tener una propuesta de pronto de poder hacer algún evento o algo para poder atraer muchas más personas. Fiestas y demás, hasta ahora Armenia y los demás municipios se han sumado a que no, pero Salento sí apostó por este fin de semana tener unas fiestas culturales y creo que eso va a ayudar muchísimo y con los premios Cóndor que se vienen que son premios al turismo.

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La tierra se movió y, durante unos segundos, la rutina de Armenia quedó suspendida. En las viviendas, en los edificios y en las calles, el primer impulso fue mirar alrededor, comprobar que todo estuviera en su lugar y tratar de entender qué había pasado.

Mientras la ciudad comenzaba a recuperar la calma, en Empresas Públicas de Armenia, EPA empezaba otra carrera: verificar que los servicios públicos también estuvieran bien.

La atención comenzó desde los primeros momentos. Los equipos técnicos y operativos pusieron en marcha las labores de revisión de la infraestructura, con la mirada puesta en aquellos puntos que resultaban fundamentales para garantizar la prestación de los servicios. Tanques de almacenamiento, infraestructura vital, líneas vitales y líneas expresas fueron inspeccionados para determinar si el movimiento había dejado alguna afectación.

En el Centro de Control Maestro, la jornada también avanzaba. Allí se revisaban los diferentes componentes del sistema, se verificaban fusibles y se buscaban señales que permitieran establecer si el sismo había ocasionado algún daño. No había tiempo para esperar: cada elemento debía ser comprobado.

Las cuadrillas de EPA comenzaron entonces a desplazarse por diferentes sectores de la ciudad. Personal de control, comercial, alcantarillado y otras áreas operativas se sumó a la respuesta. Los equipos llegaron hasta los lugares reportados para revisar las condiciones y determinar qué acciones eran necesarias.

La mayoría de las situaciones estaban relacionadas con afectaciones en acometidas y daños reportados en viviendas y edificaciones. Allí, frente a cada caso, las cuadrillas realizaron las verificaciones correspondientes y adelantaron las labores necesarias para atender las situaciones encontradas.

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Con el paso de las horas, la ciudad comenzó a recuperar su ritmo. Pero para los equipos de Empresas Públicas de Armenia la jornada continuó.

Porque después de un sismo, cuando el silencio reemplaza al movimiento y la vida cotidiana intenta regresar a la normalidad, también comienza una tarea menos visible: asegurarse de que aquello que sostiene a una ciudad siga funcionando.

Y esa fue la labor de EPA: permanecer atentos, recorrer la ciudad, responder a los reportes y realizar las verificaciones y reparaciones necesarias para garantizar que los servicios públicos continuaran llegando a los hogares de los armenios.

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La alcaldía de Quimbaya adoptó una serie de alivios tributarios para apoyar a las familias, comerciantes y propietarios afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto

estas medidas buscan reducir la carga económica de los contribuyentes, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y acompañar el proceso de recuperación del municipio.

Descuentos por pronto pago. Los contribuyentes podrán acceder a un 15 % de descuento en el Impuesto Predial Unificado correspondiente a la vigencia 2026, tanto para predios urbanos como rurales, este beneficio estará vigente hasta el último día hábil de diciembre de 2026, siempre que se realice el pago total de la obligación.

En el caso del Impuesto de Industria, Comercio y Complementarios (ICA), correspondiente a la vigencia 2025, se amplía el plazo para presentar la declaración y efectuar el pago hasta el último día hábil de diciembre de 2026, quienes cumplan con el pago total de esta obligación podrán acceder, además, a un 10 % de descuento sobre el impuesto declarado.

Descuento del 80 % en intereses y sanciones. Con el propósito de brindar una oportunidad a los contribuyentes morosos para ponerse al día, se estableció un descuento del 80 % sobre los intereses y sanciones causados. Para los impuestos Predial Unificado y de Circulación y Tránsito, este beneficio aplica a quienes tuvieran obligaciones tributarias en firme al 10 de agosto de 2026, los contribuyentes deberán pagar, a más tardar el 18 de diciembre de 2026, el 100 % del capital adeudado y únicamente el 20 % de los intereses y sanciones causados a la fecha del pago.

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En cuanto al Impuesto de Industria, Comercio y Complementarios, el beneficio aplica para las obligaciones pendientes de declaración y pago correspondientes a las vigencias 2024 y anteriores, en este caso, los contribuyentes deberán declarar y pagar el 100 % del capital adeudado y el 20 % de los intereses y sanciones, a más tardar el 18 de diciembre de 2026.

Tarifa especial para predios afectados por pérdida total. Otra de las medidas está dirigida a las personas que, como consecuencia del terremoto, perdieron totalmente sus viviendas o locales comerciales, tanto en el área urbana como rural.

Los predios que quedaron convertidos en lotes debido a daños estructurales totales o a demoliciones podrían ser clasificados, de acuerdo con el estatuto tributario vigente, como lotes urbanizados no edificados o lotes urbanizables no urbanizados, categorías que actualmente tienen una tarifa de (30X1000) en el impuesto predial.

Con el fin de evitar que las familias y comerciantes que lo perdieron todo deban asumir una mayor carga tributaria durante su proceso de recuperación, se contempla que, durante la vigencia fiscal 2027, estos predios puedan tributar con una tarifa reducida de (6X1000).

Esta medida busca brindar un alivio adicional a quienes enfrentan la reconstrucción de sus viviendas o la recuperación de sus establecimientos comerciales.

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A un mes del terremoto del pasado 10 de agosto, la Secretaría de Infraestructura ha retirado 1.546 metros cúbicos de escombros en las 10 comunas de Armenia como parte de las labores de atención y recuperación adelantadas por la Administración Municipal.

Estas acciones hacen parte de un contrato que actualmente registra un 44% de avance y que permite continuar atendiendo los puntos afectados por la emergencia.

Las labores contemplan la remoción, retiro, transporte y manejo de escombros, materiales y elementos inestables en fachadas, además de la señalización de zonas que puedan representar peligro en el espacio público. El contrato de obra pública No. 001 de 2026 cuenta con una inversión de $499.996.728 millones, tiene una duración de un mes y medio y es supervisado por la Secretaría de Infraestructura.

Desde la Secretaría de Infraestructura se invita a los ciudadanos que avanzan en sus procesos particulares de reconstrucción de viviendas y locales, que los escombros producidos deben ser transportados hasta los sitios previamente establecidos para el depósito de estos materiales.

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Este sábado 12 de septiembre, el alcalde James Padilla García, supervisará el vaciado de concreto del puente norte de la obra del intercambiador vial de la carrera 19, con calle 2, en el sector de bomberos, una actividad que representa un nuevo avance en la ejecución de este importante proyecto de infraestructura para la movilidad de Armenia.

La jornada hace parte de las actividades programadas para continuar con la construcción de la estructura del puente y avanzar en el desarrollo de la obra. Con este vaciado se alcanzará el 44 % de avance de obra

El Intercambiador vial de la calle 2 Norte con carrera 19 avanza dentro del cronograma establecido y este sábado 12 de septiembre alcanzará un nuevo hito constructivo con el vaciado de 250 metros cúbicos de concreto en la estructura del Puente Norte. Esta actividad permitirá que el avance general del proyecto pase del 41,7% en el que está actualmente al 44 %, consolidando una de las etapas más importantes en la construcción de este componente de la obra.

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La Policía Quindío capturó en flagrancia a un hombre de 38 años de edad, conocido con los alias de “Caliche” o “Cutimpo”, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La intervención policial se produjo luego de que la central de radio recibiera una alerta ciudadana sobre una presunta riña que se estaría presentando en el sector del asentamiento Monserrate, sobre la calle 37A con carrera 19B. De manera inmediata, las unidades policiales se desplazaron al lugar para verificar la situación.

Al arribar al sitio, los uniformados escucharon varias detonaciones y observaron a un grupo considerable de personas corriendo en diferentes direcciones. En medio de la situación, identificaron a un ciudadano que corría hacia ellos portando en su mano derecha un arma de fuego tipo revólver. Los policías le impartieron la orden de detenerse y dejar el arma en el suelo, requerimiento al que accedió de manera inmediata.

Debido a que en el lugar se evidenciaba una confrontación entre varias personas y algunas de ellas pretendían agredir al ciudadano, fue necesario solicitar apoyo policial adicional con el fin de salvaguardar su integridad física y restablecer el orden en el sector.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro asistencial para la atención de una lesión que presentaba en su mano derecha, al parecer ocasionada por arma de fuego. Una vez verificados sus antecedentes y la documentación correspondiente, las autoridades establecieron que no contaba con permiso para portar el arma hallada en su poder.

Ante esta situación, se materializó su captura y se le dieron a conocer sus derechos siendo dejado a disposición de la autoridad competente. De igual manera, se logró la incautación del arma de fuego tipo revólver calibre 38 y 06 cartuchos.

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Hoy jueves 10 de septiembre, la Plaza Bolívar de Armenia será escenario de una Feria de Servicios para población migrante y refugiada, la jornada será entre las 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

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Las comunidades afectadas por el terremoto tendrán una nueva oportunidad para continuar su formación en educación superior. El SENA y UNIMINUTO anunciaron un nuevo beneficio que permitirá acceder a un 40 % de descuento en el valor de la matrícula durante los dos primeros años de formación en UNIMINUTO.

El beneficio hace parte de la alianza que mantienen las dos instituciones para promover la continuidad de la formación y ampliar las oportunidades de acceso a educación superior para la comunidad SENA. A través de este convenio, egresados, funcionarios y contratistas, así como familiares de funcionarios, pueden acceder a programas de pregrado y posgrado, en modalidades presencial, virtual y a distancia.

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¡Último fin de semana para disfrutar de la Feria Quindío Corazón Mío! y respaldar a los emprendedores y comerciantes que hacen parte de esta iniciativa de reactivación. Este miércoles 9, jueves 10, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre habrá música, actividades deportivas, shows artísticos, fitness, magia, títeres y el gran Festival de Orígenes que cerrará esta feria. La feria está ubicada en la Avenida 19, frente al Super InterCarulla del Norte, en Armenia.

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El secretario de Cultura departamental Felipe Robledo Martínez, en representación del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya; Paula Andrea Godoy Álzate, de la Federación Departamental de Artesanos, recibieron a la gerente de Artesanías de Colombia, Ángela Isabel Ramos Garcés, quien llegó para socializar el plan de choque propuesto desde el gobierno del presidente Abelardo de La Espriella y mejorar las condiciones del sector afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La gerente de Artesanías de Colombia afirmó que la tarea debe tener un final feliz. “Vamos a continuar fortaleciendo el sector y vamos a unir a todos para que intervengan y que tengan que ver con el trabajo artesanal; por ejemplo, al SENA, la Gobernación, la Alcaldía y todos los entes”.

Durante el recorrido, la funcionaria visitó al municipio de Quimbaya, donde pudo constatar de primera mano las afectaciones que sufrieron los maestros artesanos; también estuvo en Armenia donde compartió con los integrantes de la Asociación de Artesanos del Quindío y conoció sus problemáticas inmediatas.

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Del 10 al 20 de septiembre, Salento y el Valle de Cócora serán escenario de la tercera versión del Festival de la Trucha, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío con el apoyo de la Alcaldía Salento que busca dinamizar la economía local.

41 restaurantes participarán en esta edición, cada uno con una propuesta de trucha insignia por $28.000, en www.festivaldelatrucha.com puede consultar los restaurantes participantes.

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En deportes, Lucía Barrios del Quindío se consolida con la selección Colombia de Bádminton tras conseguir una medalla de plata y una de bronce en el Bucaramanga Internacional BWF 2026.

Durante el torneo internacional, la talentosa quindiana consiguió la medalla de plata en dobles femenino sub-15 y la medalla de bronce en individual femenino sub-15.

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De otro lado, el Deportes Quindío volvió a empatar en el Torneo Dimayor de la B, esta vez de visitante ante Independiente Valle del Cauca cuyo marcador fue 0 a 0 por la cuarta fecha que estaba pendiente del campeonato.

El próximo partido del Deportes Quindío será este domingo 13 de septiembre a las 6:00 p.m. a puerta cerrada en el estadio Centenario de Armenia ante Patriotas por la novena jornada del Torneo Dimayor de la B.