🔴 EN VIVO Santa Fe vs Cali HOY final ida de la Liga Femenina: transmisión y minuto a minuto

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentan nuevamente por el título de la Liga Femenina. El partido de ida se disputará este miércoles 23 de septiembre, desde las 7:00 PM hora colombiana, en el estadio La Independencia de Tunja.

El compromiso tuvo que trasladarse desde El Campín debido a la indisponibilidad del escenario bogotano, por lo que Santa Fe ejercerá su localía en territorio boyacense.

Le puede interesar: Colombia vs. Italia, por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20: fecha y hora del partido

Será la tercera final consecutiva entre ambos equipos, después de las definiciones de 2024 y 2025. Los dos clubes llegan con tres títulos en su palmarés y buscan quedarse con una nueva estrella.

Viva aquí la transmisión EN VIVO del partido de ida de la final entre Santa Fe y Cali

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de la final femenina entre Santa Fe y Cali