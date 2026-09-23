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23 sep 2026 Actualizado 23:55

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Liga Femenina

🔴 EN VIVO Santa Fe vs Cali HOY final ida de la Liga Femenina: transmisión y minuto a minuto

Las Leonas y las Azucareras se enfrentan por el primer partido de la serie que definirá a la campeona del fútbol femenino colombiano.

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Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentan nuevamente por el título de la Liga Femenina. El partido de ida se disputará este miércoles 23 de septiembre, desde las 7:00 PM hora colombiana, en el estadio La Independencia de Tunja.

El compromiso tuvo que trasladarse desde El Campín debido a la indisponibilidad del escenario bogotano, por lo que Santa Fe ejercerá su localía en territorio boyacense.

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Será la tercera final consecutiva entre ambos equipos, después de las definiciones de 2024 y 2025. Los dos clubes llegan con tres títulos en su palmarés y buscan quedarse con una nueva estrella.

Viva aquí la transmisión EN VIVO del partido de ida de la final entre Santa Fe y Cali

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de la final femenina entre Santa Fe y Cali

Hay nuevos mensajes

Las jugadoras salen al terreno de juego

Inician los actos protocolarios 

11 Inicial del Deportivo Cali

11 Inicial de Santa Fe

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de la final de ida de la Liga Femenina entre Santa Fe y Cali 

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