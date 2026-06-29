Cayó el cargamento de clorhidrato de cocaína más grande en carreteras del país en el Quindío

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Armenia

En las últimas horas se generó un contundente golpe contra el narcotráfico en vías del departamento, a través de su cuenta de X el General William Oswaldo Rincón director de la Policía Nacional informó que más de 2,3 toneladas de cocaína fueron incautadas en un operativo policial que evitó que este cargamento llegara a las redes del crimen organizado.

Detalló que La droga era transportada en un tractocamión que cubría la ruta Popayán en el Cauca – Lérida en el Tolima, además que en el procedimiento fue capturada una persona, quien deberá responder ante la justicia.

Desde la seccional del departamento del Quindío el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, dio a conocer que se trata de la incautación de clorhidrato de cocaína más grande en las vías del país.

Especificó que el caso se presentó en el sector de la Herradura en el departamento donde más de 2.300 kilos de cocaína donde estructuras dedicadas al narcotráfico y terrorismo intentaban enviar hacia Norteamérica y Europa.

“Presentamos al país desde el departamento del Quindío, donde nos encontramos el día de hoy, la incautación más grande en las carreteras del país de clorhidrato de cocaína. 2.3 toneladas, más de 2.300 kilos de cocaína, los cuales estructuras narcoterroristas intentaban enviar hacia Norteamérica o Europa", indicó.

Añadió: “En el sector la herradura del departamento del Quindío nuestros uniformados, gracias a la habilidad, e

l conocimiento y la experiencia, detectaron el movimiento de este alijo de cocaína".

Afirmó que los uniformados de la Policía de acuerdo a su experiencia y habilidad lograron detectar el movimiento de esta sustancia por lo que es un golpe contundente contra las estructuras criminales.