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13 sep 2026 Actualizado 18:34

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Política

De la Espriella reporta 19 capturas y millonarias incautaciones de droga en las últimas 24 horas

En Zaragoza, Antioquia, fue ubicado un depósito ilegal del Clan del Golfo, donde se incautaron 1.881 municiones, 19 proveedores y dos ametralladoras.

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El presidente Abelardo de la Espriella informó la captura de 19 personas en las últimas 24 horas, además de combates con la estructura 36, con resultado de un integrante muerto y otro capturado.

Las autoridades también reportaron incautaciones de droga en Sibaté, 1.430 kilogramos de marihuana; en Pereira, 1.786 kilogramos; en La Pintada, 394 kilogramos; y en La Tebaida, 653 kilogramos de cocaína.

En Zaragoza, Antioquia, fue ubicado un depósito ilegal del Clan del Golfo, donde se incautaron 1.881 municiones, 19 proveedores y dos ametralladoras. Además, en Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, fueron capturados cuatro presuntos integrantes del frente 57 “Yair Bermúdez”, entre ellos dos señalados cabecillas de zona.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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