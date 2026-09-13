De la Espriella reporta 19 capturas y millonarias incautaciones de droga en las últimas 24 horas
En Zaragoza, Antioquia, fue ubicado un depósito ilegal del Clan del Golfo, donde se incautaron 1.881 municiones, 19 proveedores y dos ametralladoras.
El presidente Abelardo de la Espriella informó la captura de 19 personas en las últimas 24 horas, además de combates con la estructura 36, con resultado de un integrante muerto y otro capturado.
Las autoridades también reportaron incautaciones de droga en Sibaté, 1.430 kilogramos de marihuana; en Pereira, 1.786 kilogramos; en La Pintada, 394 kilogramos; y en La Tebaida, 653 kilogramos de cocaína.
En Zaragoza, Antioquia, fue ubicado un depósito ilegal del Clan del Golfo, donde se incautaron 1.881 municiones, 19 proveedores y dos ametralladoras. Además, en Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, fueron capturados cuatro presuntos integrantes del frente 57 “Yair Bermúdez”, entre ellos dos señalados cabecillas de zona.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...