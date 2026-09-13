Un muerto y cuatro heridos en accidentes de tránsito en las vías del Quindío el fin de semana

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Armenia

Un motociclista muerto y cuatro personas heridas dejaron como saldo dos accidentes de tránsito en las vías del Quindío el fin de semana.

El primer siniestro vial se registró en la tarde del viernes 11 de septiembre en la vía que comunica a Armenia con el municipio de Calarcá en el sector de Chagualá, donde se presentó el choque entre una motocicleta y una camioneta de placas JWT 402.

Las dos personas que se movilizaban en la motocicleta de placas GTY - 29A fueron trasladadas a hospitales de la región con graves heridas, desafortunadamente el conductor de la motocicleta identificado como Andrés Santiago Acevedo de 23 años de edad murió debido a la gravedad de las lesiones.

La mujer que se transportaba como parrillera de la motocicleta esta con pronóstico reservado en una clínica del Quindío.

La principal hipótesis de este choque está relacionada con invasión de carril, pero serán las autoridades que determinen las causas y responsabilidades de este siniestro vial.

Accidente vía aeropuerto El Edén – La Tebaida

En la mañana del domingo 13 de septiembre se presentó siniestro vial en la vía que comunica al aeropuerto El Edén de Armenia con el municipio de La Tebaida, donde chocaron de forma violenta una motocicleta de placas AZS67I y un vehículo particular blanco de placas DDR999.

Según la información recolectada por las autoridades, la conductora del automóvil manifestó que ella iba a ingresar a las canchas del edén y la motocicleta adelanta por el carril de ella, sufriendo colisión al lado izquierdo del automóvil.

Como resultado del choque tres personas resultaron heridas, el conductor de la motocicleta que presenta posible trauma de tórax y posible fractura de fémur.

Choque entre moto y carro en la vía Aeropuerto El Edén y La Tebaida en Quindío. Foto: Cortesía ciudadanos Ampliar Choque entre moto y carro en la vía Aeropuerto El Edén y La Tebaida en Quindío. Foto: Cortesía ciudadanos Cerrar

El ocupante o parrillero, posible trauma contuso en zona de la cabeza, herida, laceraciones en brazo izquierdo, trauma en pierna izquierda.

Y conductora del automóvil presenta posible trauma cervical y posible fractura de brazo izquierdo, los tres trasladados a centros asistenciales.

Las autoridades judiciales serán las encargadas de determinar causas y responsabilidades en estos accidentes de tránsito en las vías del Quindío el fin de semana.