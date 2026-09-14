Herrera sobre su continuidad en Once Caldas: “Yo no tomo decisiones acá, dependo de la directiva”

Deportivo Cali venció este domingo al Once Caldas 2-1 en el estadio Palogrande, en uno de los partidos de la décima jornada de la Liga Colombiana 2026-ll. En la rueda de prensa posterior al partido, se le preguntó al entrenador Hernán Darío Herrera sobre su continuidad con el conjunto Blanco, debido al bajo rendimiento en este segundo semestre del campeonato.

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Herrera y Zapata, reflexivos tras la derrota

En un primer momento se le preguntó a El Arriero sobre el rendimiento del equipo tras la derrota como local, donde explicó: “Tuvimos varios errores y desafortunadamente el arquero nos tapó muchos balones... En ese primer tiempo tuvimos cuatro o cinco opciones claras y fue figura el arquero”.

El delantero Jefry Zapata, también presente durante la rueda de prensa, enfatizó: “Es algo que debemos mejorar, ser más efectivos a la hora de llegar al final del arco... Tuvimos jugadas muy claras pero hoy no se nos dio”, mencionó respecto a las opciones de gol y al protagonismo del arquero del Deportivo Cali, el peruano Pedro Gallese.

¿Qué dijo Hernán Darío Herrera sobre su continuidad?

Al ser consultado sobre si ha considerado dar un paso al costado como DT del Blanco Blanco, el estratega fue enfático al señalar: “Ese tema no lo toco yo, eso es mas de las directivas”.

Tras tres años como entrenador del Once Caldas, Herrera aclaró que no se aferra a su puesto y manifestó su disposición para seguir trabajando hasta que los directivos determinen lo contrario. El entrenador antioqueño señaló nuevamente: “Durante estos tres años se han hecho cosas muy buenas... Yo no tomo decisiones acá, todo eso ya es de la junta directiva, yo seguiré trabajando hasta que los directivos digan lo contrario”.