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19 ago 2026 Actualizado 18:38

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Política

Es oficial: Ricardo Valencia fue nombrado director del DANE por el Gobierno De la Espriella

El nombramiento de Ricardo Valencia como director del DANE fue oficializado por el decreto 1260 de 2026.

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A través del decreto 1260 de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó el nombramiento del economista Ricardo Valencia como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que es la entidad encargada de producir y divulgar las principales estadísticas oficiales de Colombia.

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