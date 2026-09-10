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“Si fue instrucción de presidencia estaríamos violando la ley de estadísticas”: Juan Daniel Oviedo

El Dane canceló sus ruedas de prensa, al parecer por la directiva de la Presidencia. Esta semana, canceló la rueda sobre la inflación de agosto, pero ahora analiza si la instrucción presidencial aplica a su caso. La discusión está relacionada con la Ley de Estadística y sus obligaciones de divulgación.

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