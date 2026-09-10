“Si fue instrucción de presidencia estaríamos violando la ley de estadísticas”: Juan Daniel Oviedo
Juan Daniel Oviedo, excandidato vicepresidencial, habló en 6AM W de la decisión del DANE de cancelar sus ruedas de prensa, al parecer por una directiva de la Presidencia.
“Si fue instrucción de presidencia estaríamos violando la ley de estadísticas”: Juan Daniel Oviedo
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El Dane canceló sus ruedas de prensa, al parecer por la directiva de la Presidencia. Esta semana, canceló la rueda sobre la inflación de agosto, pero ahora analiza si la instrucción presidencial aplica a su caso. La discusión está relacionada con la Ley de Estadística y sus obligaciones de divulgación.
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Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...