De La Espriella a Julián Bedoya: “no habrá alianza politiquera, ni lealtades personales con nadie”

El presidente Abelardo de la Espriella respondió a las declaraciones hechas por el exsenador Julián Bedoya, del Partido Liberal, en las cuales manifestó que “todos los presidentes son iguales” durante una reunión con su equipo político en Medellín.

Bedoya advirtió lo siguiente: “para mí todos los presidentes son iguales. La diferencia de los gobiernos en Colombia es a quién le va bien y a quién le va mal. Todos hacen lo mismo”.

Frente a esto, el presidente advirtió al exsenador Bedoya que, en este Gobierno, se acabó el “jueguito” de “soy de gobierno para que me vaya bien”. Además, reiteró que no le interesa una alianza politiquera con él, “con Renovación Liberal, ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas”.

¿Qué más le respondió al excongresista?

El presidente le aclaró al excongresista, investigado por títulación falsa, que no todos los presidentes son iguales y que en este Gobierno: “la única alianza posible es con el pueblo, y es al pueblo al único que le tiene que ir bien, no a usted ni a ninguno que piense como usted”.

“Quienes, a pesar de todas las instrucciones impartidas, sigan creyendo que este Gobierno se negocia en reuniones privadas, con lealtades personales y cuotas, no entendieron nada”, señaló.

Quienes sugieran pactar en la sombra en el Congreso deberán responder ante la Ley

El presidente también le hizo un llamado al ministro del Interior, Rodrigo Lara y al resto del gabinete ministerial, para que denuncien a quienes sugieran pactar en la sombra en el Congreso de la República.

“Aquí no se compra una votación ni se vende un cargo”, advirtió.