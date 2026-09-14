Precio del café HOY 14 de septiembre: Se recupera tras pérdidas consecutivas en el precio

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 14 de septiembre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

Vea aquí: Precio del dólar en Colombia HOY 14 de septiembre 2026:la moneda extranjera tiene nuevas variaciones

Este es el precio del café en Colombia hoy 14 de septiembre de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este lunes 14 de septiembre el precio del café en Colombia se cotiza en $2,045,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 11 de septiembre se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café abrió la semana con un alivio en el precio tras el anterior registrado. Esto, comparado con el último reporte del viernes 11 de septiembre, la cotización cerró en los $2,005,000 COP por carga, por lo que el precio aumentó unos $40.000 COP.

Datos interesantes del café

Términos y aspectos interesantes relacionados con el café según la información oficial de la Federación Nacional de Cafeteros

¿Qué es un barista?

Es un profesional especializado en trabajos con café de alta calidad, creando nuevas y diferentes bebidas basadas en el grano, usando variedad de alimentos como leches, esencias y licores, entre otros.

Por otro lado, es el encargado de la presentación de las bebidas, complementando su trabajo con arte del latte.

Lea también: Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 14 de septiembre de 2026

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 14 de septiembre

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 14 de septiembre, en referencia FR 94:

Armenia : Carga $2,045,500 Kilo $16,364 Arroba: $204,550

: Carga $2,045,500 Kilo $16,364 Arroba: $204,550 Bogotá : Carga $2,044,250 Kilo $16,354 Arroba: $204,425

: Carga $2,044,250 Kilo $16,354 Arroba: $204,425 Bucaramanga : Carga $2,043,875 Kilo $16,351 Arroba: $204,388

: Carga $2,043,875 Kilo $16,351 Arroba: $204,388 Buga : Carga $2,046,250 Kilo $16,370 Arroba: $204,625

: Carga $2,046,250 Kilo $16,370 Arroba: $204,625 Chinchiná : Carga $2,045,375 Kilo $16,363 Arroba: $204,538

: Carga $2,045,375 Kilo $16,363 Arroba: $204,538 Cúcuta : Carga $2,043,375 Kilo $16,347 Arroba: $204,338

: Carga $2,043,375 Kilo $16,347 Arroba: $204,338 Ibagué : Carga $2,044,625 Kilo $16,357 Arroba: $204,463

: Carga $2,044,625 Kilo $16,357 Arroba: $204,463 Manizales : Carga $2,045,375 Kilo $16,363 Arroba: $204,538

: Carga $2,045,375 Kilo $16,363 Arroba: $204,538 Medellín : Carga $2,044,625 Kilo $16,357 Arroba: $204,463

: Carga $2,044,625 Kilo $16,357 Arroba: $204,463 Neiva : Carga $2,043,750 Kilo $16,350 Arroba: $204,375

: Carga $2,043,750 Kilo $16,350 Arroba: $204,375 Pamplona : Carga $2,043,500 Kilo $16,348 Arroba: $204,350

: Carga $2,043,500 Kilo $16,348 Arroba: $204,350 Pasto : Carga $2,043,500 Kilo $16,348 Arroba: $204,350

: Carga $2,043,500 Kilo $16,348 Arroba: $204,350 Pereira : Carga $2,045,375 Kilo $16,363 Arroba: $204,538

: Carga $2,045,375 Kilo $16,363 Arroba: $204,538 Popayán : Carga $2,045,625 Kilo $16,365 Arroba: $204,563

: Carga $2,045,625 Kilo $16,365 Arroba: $204,563 Santa Marta : Carga $2,047,125 Kilo $16,377 Arroba: $204,713

: Carga $2,047,125 Kilo $16,377 Arroba: $204,713 Valledupar : Carga $2,044,750 Kilo $16,358 Arroba: $204,475

¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?

La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.

‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.

Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.

Escuche EN VIVO Caracol Radio