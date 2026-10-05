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05 oct 2026 Actualizado 17:37

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Liga Colombiana

¿Junior ya está eliminado o tiene chances de clasificar a cuadrangulares? Estas son sus cuentas

El cuadro barranquillero suma tan solo 9 unidades y le restan 24 en disputa. Misión sumamente complicada.

¿Junior ya está eliminado o tiene chances de clasificar a cuadrangulares? Estas son sus cuentas / Colprensa

¿Junior ya está eliminado o tiene chances de clasificar a cuadrangulares? Estas son sus cuentas / Colprensa

¿Junior ya está eliminado o tiene chances de clasificar a cuadrangulares? Estas son sus cuentas / Colprensa
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Junior de Barranquilla está en un momento sumamente crítico por Liga Colombiana. La derrota por 3-1 en casa del Atlético Bucaramanga lo dejó a la espera de un milagro para poder clasificar a cuadrangulares.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE BUCARAMANGA Y JUNIOR POR LA LIGA COLOMBIANA

Quedan 24 puntos en disputa y el equipo rojiblanco suma apenas 9, es decir que necesita una ronda prácticamente perfecta parar sellar su tiquete a las finales del segundo semestre. Misión que, por el juego que ha venido mostrando, parece casi imposible.

Claro está que para el entrenador Sebastián Viera, la ilusión permanece intacta: “Hay que seguir trabajando, hay posibilidades y hay que pelear por la clasificación. Lo vamos a hacer. Acá no importan las individualidades, acá lo que importa es el grupo y el equipo. No se puede mirar si me salgo o no me salgo, nos salvamos todos o nos enterramos todos”.

¿Junior ya está eliminado o tiene chances de clasificar a cuadrangulares?

Matemáticamente hablando, Junior de Barranquilla sí tiene posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2026-2. Partiendo de la base de que el promedio para clasificar está en 28 y 30 puntos, Junior necesita un rendimiento superar al 79% para lograr dicha cifra.

Así las cosas, estos son los rivales que tiene por delante el equipo caribeño (solo uno de ellos actualmente está dentro del grupo de los ocho):

  • Junior vs Internacional de Bogotá (L)
  • Junior vs Deportivo Pereira (L)
  • Deportivo Cali vs Junior (V)
  • Junior vs Águilas Doradas (L)
  • Boyacá Chicó vs Junior (V)
  • Llaneros vs Junior (V)
  • Junior vs Cúcuta Deportivo (L)
  • Deportivo Pasto vs Junior (V)

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Basado en lo anterior, el cuadro barranquillero debe ganar al menos seis de los ocho encuentros que tiene pendientes y puede perder como máximo en una oportunidad. De cumplir estos dos preceptos, y esperando el desarrollo de os partidos de otros conjuntos, dirá presente en la definición del título.

La matemática da, ahora resta lo mas importante: la respuesta deportiva.

Lea también acá: Tabla del descenso: Así quedó el Cúcuta Deportivo luego de golear por 4-0 al Pereira

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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