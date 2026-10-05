¿Junior ya está eliminado o tiene chances de clasificar a cuadrangulares? Estas son sus cuentas / Colprensa

Junior de Barranquilla está en un momento sumamente crítico por Liga Colombiana. La derrota por 3-1 en casa del Atlético Bucaramanga lo dejó a la espera de un milagro para poder clasificar a cuadrangulares.

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Quedan 24 puntos en disputa y el equipo rojiblanco suma apenas 9, es decir que necesita una ronda prácticamente perfecta parar sellar su tiquete a las finales del segundo semestre. Misión que, por el juego que ha venido mostrando, parece casi imposible.

Claro está que para el entrenador Sebastián Viera, la ilusión permanece intacta: “Hay que seguir trabajando, hay posibilidades y hay que pelear por la clasificación. Lo vamos a hacer. Acá no importan las individualidades, acá lo que importa es el grupo y el equipo. No se puede mirar si me salgo o no me salgo, nos salvamos todos o nos enterramos todos”.

¿Junior ya está eliminado o tiene chances de clasificar a cuadrangulares?

Matemáticamente hablando, Junior de Barranquilla sí tiene posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2026-2. Partiendo de la base de que el promedio para clasificar está en 28 y 30 puntos, Junior necesita un rendimiento superar al 79% para lograr dicha cifra.

Así las cosas, estos son los rivales que tiene por delante el equipo caribeño (solo uno de ellos actualmente está dentro del grupo de los ocho):

Junior vs Internacional de Bogotá (L)

Junior vs Deportivo Pereira (L)

Deportivo Cali vs Junior (V)

Junior vs Águilas Doradas (L)

Boyacá Chicó vs Junior (V)

Llaneros vs Junior (V)

Junior vs Cúcuta Deportivo (L)

Deportivo Pasto vs Junior (V)

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Basado en lo anterior, el cuadro barranquillero debe ganar al menos seis de los ocho encuentros que tiene pendientes y puede perder como máximo en una oportunidad. De cumplir estos dos preceptos, y esperando el desarrollo de os partidos de otros conjuntos, dirá presente en la definición del título.

La matemática da, ahora resta lo mas importante: la respuesta deportiva.

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