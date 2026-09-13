Vacunación contra el VPH llegará a Nuquí y otras comunidades del Chocó.

Las comunidades tendrán acceso a información sobre el VPH, sus riesgos y las formas de prevenir enfermedades asociadas al virus. La iniciativa busca, además, resolver dudas y combatir la desinformación que todavía existe alrededor de la vacunación, especialmente la idea de que el VPH es un asunto exclusivo de las mujeres.

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La Liga Colombiana Contra el Cáncer recordó que el virus también puede afectar a los hombres y está relacionado con diferentes tipos de cáncer. De acuerdo con las estimaciones más recientes de GLOBOCAN, en 2024 se registraron en Colombia 4.738 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y 2.331 muertes por esta enfermedad.

En Colombia, la vacuna contra el VPH hace parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones y está disponible gratuitamente para niñas, niños y adolescentes sanos entre los 9 y 17 años, con una dosis. Para niñas y niños inmunosuprimidos se contemplan dos dosis, con un intervalo de seis meses. La jornada también busca que padres, madres y cuidadores conozcan los beneficios de la vacunación y puedan tomar decisiones informadas.

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Las actividades comenzarán el 14 de septiembre en la Biblioteca Pública Municipal de Nuquí. El 15 estarán en la Institución Educativa Pascual Santander de Jurubirá; el 16, en la I.E. Punta de Arusí, y el 17 de septiembre cerrarán en la I.E. Ecoturística del Litoral Pacífico. La organización señaló que acercar estas acciones a territorios con dificultades de acceso es clave para fortalecer la prevención y reducir las brechas de información.