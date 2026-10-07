Desde el 7 de octubre Israel busca conquistar el Gran Israel

El 7 de octubre de 2023 Israel fue víctima de un brutal ataque que dejó cerca de 1.200 muertos y 251 secuestrados. El grupo terrorista Hamás creía estar iniciando la guerra definitiva contra Israel. Tres años después, esa organización está completamente diezmada y el 7 de octubre que Hamas celebró terminó siendo el catalizador del impulso expansionista de Israel.

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NETANYAHU: Si me lo pregunta, creo que estoy cumpliendo una misión histórica y espiritual.

Si me lo pregunta, creo que estoy cumpliendo una misión histórica y espiritual. PERIODISTA: Finalmente, y no quiero complicarle las cosas, esta es mi visión. Uno de mis sueños. Un bello amuleto de la tierra prometida. Se llama Jerusalem. Se lo obsequio no a usted, sino a su esposa Sara. ¿Está de acuerdo con mi sueño?

Finalmente, y no quiero complicarle las cosas, esta es mi visión. Uno de mis sueños. Un bello amuleto de la tierra prometida. Se llama Jerusalem. Se lo obsequio no a usted, sino a su esposa Sara. ¿Está de acuerdo con mi sueño? NETANYAHU: Completamente.

Completamente. PERIODISTA: ¿Lo dice en serio? ¿El Gran Israel?

¿Lo dice en serio? ¿El Gran Israel? NETANYAHU: Completamente.

La entrevista de Benjamín Netanyahu con la cadena i24, emitida el 12 de agosto de 2025, generó un amplio rechazo en Oriente Medio. La Liga Árabe acusó al primer ministro de preparar la anexión de partes de Estados árabes soberanos.

El amuleto no apareció en pantalla. Según el Times of Israel, el colgante que que obsequió el entrevistador, Sharon Gal, reproduce un mapa que va del río Nilo al río Éufrates, la versión bíblica y más amplia del “Gran Israel” (Eretz Yisrael HaShlema) término que designa en su uso más extendido a Israel y los territorios que ocupó en 1967: Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. Territorios que, en su mayoría, desde el 7 de octubre de 2023 han sido objetivo de las ofensivas de Israel.

En los nueve meses posteriores al ataque de Hamás, Israel declaró más de 2.400 hectáreas de Cisjordania como “tierra estatal”, casi la mitad de todo lo que se había declarado en los últimos 30 años. Además, el gabinete aprobó cinco nuevos asentamientos y se financiaron 70 puestos avanzados ilegales.

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En 2025 el ritmo se duplicó. En Cisjordania se levantaron 86 puestos avanzados y se promovieron 27.941 viviendas, más del doble del récord anterior, de 2023.

Entre tanto, aunque el alto el fuego de octubre de 2025 en la Franja de Gaza fijó la llamada Línea Amarilla, que dejaba alrededor del 53 % de la Franja bajo control militar israelí, Israel desplazó de forma unilateral los bloques de hormigón que marcan la línea hacia la zona bajo control de Hamás. En mayo de 2026 el primer ministro Netanyahu indicó que su directiva era llegar a controlar el 70% de Gaza.

En Siria, con la caida del régimen de Assad, Netanyahu declaró colapsado el acuerdo de separación de fuerzas de 1974 y ordenó tomar la zona de amortiguación que patrullaba la ONU y las posiciones dominantes cercanas en un despliegue temporal. En noviembre de 2025, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que el Ejército se quedará de manera permanente en la zona.

En Líbano, tras el ataque de Hezbolá del 2 de marzo de 2026, Israel volvió a ocupar el sur del país. El mismo ministro Katz anunció que Israel controlaría una amplia zona de seguridad y que las tropas no se retirarían del sur libanés.

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, aseguró en abril de 2026 que los logros militares obtenidos desde el 7 de octubre tendrán un componente político que ampliará las fronteras de Israel en Gaza, en Líbano hasta el Litani y en Siria.

Unas ideas que movimientos de colonos llevan esas ideas al terreno. Con invasiones violentas en territorios que luego son asegurados por las Fuerzas de Defensa de Israel.

El gobierno presenta su presencia en Gaza, Siria y Líbano como zonas de seguridad y se niega a reconocer que se trata de ocupaciones o invasiones contrarias al derecho internacional. Y de hecho, en términos legales, no consta ninguna anexión formal de territorio desde el 7 de octubre.

El comentarista estadounidense Tucker Carlson contó hace dos semanas en el programa Newsmakers de NPR lo que ocurrió en una conversación con Donald Trump en el Despacho Oval, cuando el presidente se mostró molesto porque el periodista puso en apuros a su embajador ante Israel.

“Su embajador, su representante ante Israel hizo un llamado para reorganizar el Medio Oriente y permitir que Israel anexe partes de Arabia Saudita, Jordania y Siria. Esto es un incidente diplomático”

NPR pidió una respuesta a la Casa Blanca. Trump respondió describiendo a Carlson como “gente estúpida” que quiere que Irán tenga un arma nuclear, pero nada dijo y de hecho poco se habla del impulso expansionista de Israel tras ese 7 de octubre.

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