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07 oct 2026 Actualizado 16:27

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Internacional

Subsecretario de Comercio de EE.UU. está en Caracas para explorar oportunidades de mercado

Fogel se reunió hoy con el canciller venezolano, Félix Plasencia, para “potenciar oportunidades de mercado para ambos países”.

Imagen tomada de Instagram (usembassyve)

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El subsecretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos David L. Fogel se encuentra en Caracas para explorar el intercambio comercial y las oportunidades de mercado bilaterales, informó este miércoles la embajada del país norteamericano en Venezuela.

Fogel se reunió hoy con el canciller venezolano, Félix Plasencia, para “potenciar oportunidades de mercado para ambos países”, informó en su cuenta de X la embajada, sin dar más detalles al respecto.

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“Estas iniciativas consolidan la recuperación económica de Venezuela bajo el plan de tres fases”, subrayó la legación estadounidense en referencia a la estabilización, recuperación y transición democrática establecida por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio para el país suramericano.

Tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero, Venezuela ha recibido a varios funcionarios y delegaciones de Washington para encauzar canales de diálogo en materia de seguridad, energía y diplomacia.

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajó por segunda vez a Venezuela el pasado septiembre participar en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, días después del anuncio de un histórico macroacuerdo petrolero entre Washington y Caracas.

En febrero, cuando Wright viajó por primera vez a Venezuela, él y la presidenta encargada Delcy Rodríguez apostaron por la superación de las diferencias entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas se rompieron en 2019 y fueron restablecidas en marzo pasado.

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