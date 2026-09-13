Fenómeno de El Niño: 558 municipios están en riesgo por posible escasez de agua

Fenómeno de El Niño pone en riesgo el abastecimiento de agua en 20 municipios del Magdalena. foto: CORMAGDALENA

El posible impacto del fenómeno de El Niño mantiene en alerta a buena parte del país. Un análisis realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encontró que 558 municipios y áreas no municipalizadas presentan niveles alto o muy alto de riesgo, principalmente por las dificultades que podrían presentarse en el acceso al agua potable. Del total, 111 están clasificados en nivel muy alto y 447 en nivel alto.

Las regiones Andina y Caribe aparecen entre las zonas que históricamente han concentrado mayores afectaciones durante estos eventos climáticos. Entre los escenarios que preocupan al Gobierno están la disminución de las fuentes de agua, los incendios forestales que pueden afectar la infraestructura y el deterioro de la calidad del recurso cuando hay menos disponibilidad de agua.

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Ante este panorama, MinVivienda emitió una circular con recomendaciones para alcaldías, gobernaciones, empresas de servicios públicos y gestores comunitarios. La instrucción es anticiparse a posibles problemas de abastecimiento, mediante la identificación de fuentes alternativas, revisión de pozos, monitoreo permanente de los sistemas y disponibilidad de equipos para responder ante emergencias. También se plantea fortalecer el control de las pérdidas de agua y promover un consumo más eficiente.

Una de las medidas previstas es tener definidas con anticipación las condiciones para recurrir a carrotanques, incluyendo puntos de cargue, rutas y capacidades de atención.

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El Ministerio advierte, además, que la preparación debe mantenerse en dos frentes: aunque aumente el riesgo de sequías, desabastecimiento e incendios, también existe la posibilidad de lluvias intensas que provoquen inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa. Según las proyecciones de la entidad, las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían mantenerse hasta el primer trimestre de 2027.