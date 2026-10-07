“Sería importante una desmilitarización general, no solamente en Gaza”: Xavier Abu Eid, politólogo

Este miércoles 07 de octubre se cumplen tres años del ataque de Hamás contra Israel que dejó 1.195 muertos y 251 personas tomadas como rehenes. Desde entonces, la guerra en Gaza ha provocado una devastación sin precedentes en la Franja y una profunda crisis humanitaria para la población palestina.

Para los palestinos, el aniversario del 7 de octubre llega marcado por las consecuencias de la guerra que comenzó después. Israel lanzó una ofensiva militar sobre Gaza con el objetivo declarado de destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás y recuperar a los rehenes.

Durante estos tres años, miles de palestinos han muerto y millones han tenido que abandonar sus hogares. Gran parte de la infraestructura de Gaza ha quedado destruida y la población ha sufrido graves carencias de alimentos, agua y atención sanitaria.

La guerra también ha reavivado el debate sobre el futuro político de Gaza y sobre las posibilidades de alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos. La Autoridad Palestina, que gobierna parcialmente Cisjordania y reclama un papel en el futuro de Gaza, ha defendido la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Xavier Abu Eid, politólogo y exportavoz de la Organización para la Liberación de Palestina, habló del tercer aniversario de la tragedia del 7 de octubre.

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