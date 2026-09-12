Urbadán: Gobierno anuncia acciones para normalizar disponibilidad del medicamento en Colombia.

El Ministerio de Salud informó que trabaja para normalizar la disponibilidad de Urbadán (clobazam) de 10 y 20 miligramos en Colombia, luego de que pacientes y familiares reportaran dificultades para acceder al medicamento. La entidad aseguró que la situación está siendo atendida de manera coordinada con el Invima y el Fondo Nacional de Estupefacientes.

Según explicó el Ministerio, las dificultades estuvieron relacionadas con el cambio en la titularidad de los registros sanitarios del medicamento. Anteriormente, Urbadán era comercializado por Sanofi Aventis, mientras que ahora Atnahs Pharma UK Limited figura como nuevo titular y Global Service Pharmaceutical S.A.S. como importador para Colombia. Este proceso implicó varios trámites regulatorios y administrativos antes de retomar la importación y comercialización.

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Ante la preocupación de pacientes, familiares, asociaciones de usuarios y profesionales de la salud, las entidades realizaron reuniones y gestiones con las compañías involucradas para agilizar los procedimientos pendientes. El objetivo, según el Ministerio, es evitar afectaciones en la continuidad de los tratamientos de quienes requieren clobazam.

La cartera de Salud señaló que algunas de las barreras identificadas ya fueron superadas y que mantendrá un seguimiento permanente a la disponibilidad de Urbadán de 10 y 20 mg. Las autoridades buscan que el medicamento vuelva a estar disponible de manera oportuna en el mercado colombiano para los pacientes que lo necesitan.