‘Escuadrón Vital’ llegará a Boyacá para promover la vacunación contra el VPH

La jornada reunirá a autoridades de salud, personal de vacunación y líderes comunitarios para fortalecer las acciones de prevención en Boyacá.

Tunja

La Liga Colombiana Contra el Cáncer y la Alianza Nacional Abrázame, integrada por más de 80 organizaciones intersectoriales, presentarán en Boyacá el ‘Escuadrón Vital’, una estrategia nacional de comunicación y educación en salud que busca fortalecer el conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano, VPH, combatir la desinformación y promover la vacunación como una herramienta para prevenir diferentes tipos de cáncer asociados a este virus.

El lanzamiento oficial se realizará este jueves 3 de septiembre, a partir de las 8:30 de la mañana, en el Teatro Mayor Bicentenario de Tunja. La actividad contará con la participación de los coordinadores del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, de las IPS vacunadoras del departamento, representantes de las EAPB, líderes comunitarios y sus familias.

La iniciativa es impulsada por la Liga Colombiana Contra el Cáncer en articulación con la Secretaría de Salud de Boyacá, en el marco de la estrategia ‘Por un Departamento Protegido Contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)’.

Durante la jornada serán presentadas las primeras piezas audiovisuales de ‘Escuadrón Vital’, una propuesta que busca acercar la información sobre el VPH a la comunidad de una manera clara y educativa.

Además, se desarrollará una jornada académica orientada al fortalecimiento de las capacidades técnicas en la estrategia 90-70-90 y un conversatorio con los creadores de los personajes que hacen parte de ‘Escuadrón Vital’.

Con esta estrategia se busca que más personas conozcan los riesgos asociados al VPH, tengan acceso a información confiable y reconozcan la vacunación como una de las principales herramientas de prevención frente a los cánceres relacionados con este virus.