José Manuel Restrepo revela las apuestas de Abelardo de la Espriella: más inversión, IA y capital

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, presentó los “cinco motores” que, según explicó, le encomendó Abelardo de la Espriella para los primeros meses de gobierno. La propuesta contempla trabajar de manera articulada con distintos actores del Estado, entre ellos ministerios, agencias y departamentos, así como con el sector privado, la academia y organismos internacionales.

Colombia sin trabas: busca construir un Estado más eficiente, ágil y productivo, eliminando obstáculos para la economía y reduciendo la cantidad de normas y trámites. Restrepo cuestionó que cada año se expidan cerca de 7.000 nuevas normas, decretos y resoluciones, alrededor de 20 al día. Talento para el futuro: plantea generar oportunidades de estudio y empleo para los jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan. “¿Cómo logramos que esos 2,5 millones de ninis se conviertan en jóvenes que sí estudian o sí trabajan y sí tienen oportunidades?“, expresa. Energía para crecer: propone aumentar la disponibilidad de energía ante los nuevos desafíos tecnológicos, especialmente por el crecimiento de la inteligencia artificial. “El futuro de la humanidad con la IA es con más energía”, explicó Restrepo, quien también planteó avanzar en la transición energética y sumar nuevas fuentes de generación. Más inversión y oportunidades: busca duplicar la relación entre inversión y PIB en Colombia. Según Restrepo, aumentar la inversión privada será fundamental para alcanzar un crecimiento económico de al menos el 6 %. Liberar el capital: contempla impulsar un banco de proyectos con el que Colombia pueda presentarse ante inversionistas nacionales e internacionales. Restrepo aseguró que actualmente el país cuenta con cerca de 170 proyectos listos, que representan inversiones superiores a los 600 billones de pesos.