Persisten combates entre grupos armados ilegales en zona rural de Inzá, Cauca

Una vivienda del corregimiento El Pedregal resultó destruida en medio de las confrontaciones. Crédito: Suministrada.

Inzá - Cauca

Más de 12 horas de combates entre grupos armados ilegales mantienen afectada la movilidad en zona rural de Inzá, Cauca. Los enfrentamientos se extendieron a límites con el Huila, dejando ya a un civil herido, una vivienda destruida y al menos cuatro familias confinadas.

Las confrontaciones, que comenzaron en el corregimiento de El Pedregal, se extendieron hacia las veredas San Isidro, Topa y Valencia, en límites con el Huila, y continuaron durante la noche.

El alcalde de Inzá, Delio Trujillo, afirmó que los enfrentamientos generaron la suspensión del transporte público entre el municipio y el Huila, además de restricciones a la movilidad en las zonas donde se presentan los combates.

“Son hechos terribles, difíciles para la comunidad, ya que se ha impedido el tránsito y la movilidad de la población”, dijo.

El mandatario también reportó incendios en zonas de vegetación de las montañas de Inzá y del municipio de La Plata. Los incendios podrían estar relacionados con las confrontaciones.

“Son muchas quemas en zonas verdes, al parecer, como estrategia de guerra, que está generando deforestación. Incendios demasiado fuertes”, recalcó el alcalde.

La administración municipal solicitó la intervención de organismos de mediación para buscar el cese de los combates y evitar nuevas afectaciones a la población civil.

Los enfrentamientos son atribuidos preliminarmente a la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, y a facciones del ELN.

La comunidad denunció que presuntos integrantes de la estructura Dagoberto Ramos fueron vistos realizando patrullajes en las zonas rurales.

Entretanto, continúan suspendidas las actividades institucionales y comunitarias programadas en las áreas afectadas para proteger la vida y la integridad de la comunidad.