En límites entre Valle y Quindío, capturaron presuntos cabecillas de las disidencias de las farc

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Armenia

En límites entre los departamentos del Quindío y Valle del Cauca fueron capturados dos cabecillas del frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc.

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del GAO-r Frente 57 Yair Bermúdez, durante un registro y allanamiento a un inmueble ubicado en el sector de San Antonio, municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

La operación se desarrolló gracias a información de inteligencia militar del Batallón de Montaña N.° 5, con apoyo de la Policía Nacional y el CTI, permitiendo ubicar y capturar a tres personas que presuntamente pertenecerían a esta estructura armada ilegal.

Entre los capturados se encuentra alias “el indio o Fabián”, cabecilla de la comisión armada GAO-r Ismael Ruiz EMC, con injerencia en el departamento del Huila.

De igual manera, es señalado como presunto ⁠cabecilla armado, a cargo de 10 hombres armados en la zona Norte del Valle del cauca, de las actividades de inteligencia delictiva y proselitismo armado. Este capturado, también sería responsable de homicidios selectivos en la zona rural del municipio de Sevilla, de realizar cobros de cuotas extorsivas y de liderar enfrentamientos armados contra la Fuerza Pública.

El comandante de la Octava Brigada, coronel Carlos Mario Bernal sobre otro de los capturados indicó “alias Molina o Barbas, cabecilla de las redes de apoyo a estructuras residuales, en zona rural del municipio de Sevilla, Valle del Cauca2

Presuntamente, tendría presencia e incidencia criminal en los sectores de Galicia, La Morena, Chicoral, Chorreras, San Antonio, Cebollal, Quebrada Grande, Alta flor y Ceilán “Así mismo, sería el encargado de actividades de inteligencia delictiva y proselitismo armado, homicidios selectivos y cobros de cuotas extorsivas.

Y un tercer integrante conocido como alias “Sinaloa”, quien sería integrante raso de esta estructura y tendría entrenamiento como tirador de alta precisión.

Cortesía Ejército Nacional

De acuerdo con las labores de inteligencia, los capturados presentarían antecedentes relacionados con los delitos de porte y tráfico de armamento y concierto para delinquir.

Durante el procedimiento las autoridades incautaron una pistola Glock, una granada de fragmentación, una escopeta calibre 12, una escopeta calibre 16, 8 cartuchos calibre 40 milímetros, 2 cartuchos calibre 16, un proveedor para pistola, 2 teléfonos celulares, una pava militar y una gorra con logos alusivos al Frente 57.

Destacan desde La Octava Brigada del Ejército que este resultado operacional permite afectar las capacidades armadas y logísticas del GAO-r Frente 57 Yair Bermúdez, y contribuye a fortalecer las condiciones de seguridad de los habitantes de Sevilla, Valle del Cauca, también fortalece la seguridad en el corredor de movilidad ubicado en los límites con el departamento del Quindío.

El Ejército Nacional continúa afectando de manera categórica al Frente 57 Jair Bermúdez y hace un llamado a sus integrantes para que se sometan a la justicia y hagan de la legalidad un nuevo camino.