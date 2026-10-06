Doble homicidio en La Tebaida, Quindío apuntaría a un crimen pasional

Armenia

Recordemos que el caso se registró en la vereda El Alambrado del municipio de La Tebaida donde una pareja identificada como Analía Martínez López, de 17 años, y Fabián Millán Arango, de 55 años fue asesinada con arma de fuego.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez indicó que entre el viernes 2 de octubre y el sábado 3 de octubre se registraron cuatro homicidios donde el de mayor gravedad fue el de la pareja.

Sostuvo que las víctimas del hecho habían sido amenazadas previamente en lo que apuntaría a temas sentimentales donde el principal sospechoso sería el excompañero sentimental de la menor de edad.

Aseguró que las víctimas no eran del departamento sino oriundas de Zarzal en el Valle del Cauca por lo que avanzan en las investigaciones correspondientes para que en el menor tiempo se pueda dar con la captura de los implicados.

“Efectivamente son oriundos de Zarzal Valle, estaban por acá, no son del departamento del Quindío. Sin embargo, ya están en las investigaciones pertinentes porque la mujer tenía ya denuncias por amenaza por parte de su expareja”, afirmó.

Resaltó que la mujer registraba amenazas recurrentes en su contra y hasta contaba con medidas de protección en el departamento vecino.

“Eso ya va muy adelantado. Ya incluso ella tenía algunas medidas de protección desde el Valle. Eran unas amenazas que venían siendo recurrentes, llamadas, mensajes y lamentablemente se llevó a cabo este doble homicidio en el departamento del Quindío. Están en las investigaciones. Ya el Valle también está trabajando articuladamente con el departamento del Quindío para llevar a cabo lo pertinente y que un juez o un fiscal ordene la captura de los implicados”, indicó.

En ese mismo sentido se refirió al homicidio reportado en el barrio Vista Hermosa en la capital quindiana donde la principal causa apunta al tráfico de estupefacientes y el otro caso en el Alto del Río en el municipio de Calarcá al parecer relacionado con confrontaciones previas en un establecimiento carcelario.

Panorama de homicidios en el Quindío

Reconoció que se ha incrementado en un 12% el delito de homicidio en el departamento puesto que en el mismo periodo del año anterior se registraban 153 y a la fecha ya son 171 casos.

“Quiero contarles a todos también que actualmente hemos logrado mantener los hechos delictivos en el departamento del Quindío. Sin embargo, se nos ha incrementado un 12% los hechos de homicidios intencionales”, enfatizó.

Añadió: “En el 2025 llevábamos 153 y a la fecha llevamos 171 con un incremento del 12%. Los más los demás delitos los hemos mantenido. Sin embargo, en los últimos días se nos han presentado un incremento también en el delito de lesiones personales. Estamos trabajando en los comandos situacionales, en los planes avispa, en los planes despertar para disminuir los hechos delictivos de todo el departamento y creo que nos ha funcionado”.

Uno de los municipios más afectados por la criminalidad es Armenia con más de 80 casos.