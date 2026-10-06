Ministro de comercio y los compromisos con el Quindío, la reactivación y la conectividad aérea

Juana Gómez, secretaria de turismo del Quindío y la visita del ministro de comercio

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El ministro Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín está en el Quindío y se comprometió a fortalecer la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional El Edén que hoy sigue sin vuelos internacionales.

En el marco de la visita al departamento del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, al inicio de la semana de receso escolar, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya lideró un encuentro de trabajo con el funcionario nacional, los alcaldes municipales, y líderes gremiales del sector turístico, para avanzar en acciones de recuperación económica y turística bajo la consigna “Juntos reactivamos el Quindío”.

La jornada permitió hacer seguimiento a los compromisos del Gobierno Nacional frente a las afectaciones ocasionadas por el terremoto y revisar iniciativas estratégicas para fortalecer la competitividad del departamento.

Uno de los principales asuntos abordados fue el fortalecimiento de la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional El Edén, como una prioridad para consolidar al Quindío como destino turístico y facilitar la llegada de visitantes.

En este sentido, este miércoles se realizará en Bogotá una nueva mesa de trabajo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los alcaldes y entidades del Gobierno Nacional, en la que se buscará concretar acciones de apoyo para la conectividad del departamento, además de avanzar en temas relacionados con el Plan Maestro de la terminal aérea y los incentivos para las aerolíneas.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, destacó que durante el encuentro también se plantearon acciones de reactivación económica a través de iNNpulsa Colombia, así como una estrategia de promoción turística de corto plazo para generar confianza e incentivar la llegada de visitantes durante la temporada de fin de año y enero.

A esta gestión se suma la reunión que el Gobernador sostendrá esta semana con la ministra de Transporte, en la que se abordarán proyectos específicos de infraestructura vial, transporte y asuntos relacionados con el Aeropuerto Internacional El Edén.

En su red social, el ministro Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín escribió “Esta semana de receso, hagamos de Colombia nuestro destino, estoy en el Eje Cafetero junto a mi familia, acompañando a una región que representa la fuerza del turismo colombiano y el trabajo de miles de familias que todos los días mueven nuestra economía.

Y agrega “En el Gobierno tenemos claro que recorrer Colombia, conocer sus territorios y consumir local también es una manera de generar oportunidades y respaldar a quienes hacen del turismo una fuente de empleo y bienestar. Por eso, la invitación es para todos los colombianos: visitemos el Eje Cafetero, consumamos local y descubramos la riqueza de nuestra propia tierra”