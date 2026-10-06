Martes 6 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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El ministro Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín está en el Quindío y se comprometió a fortalecer la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional El Edén que hoy sigue sin vuelos internacionales.

En el marco de la visita al departamento del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, al inicio de la semana de receso escolar, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya lideró un encuentro de trabajo con el funcionario nacional, los alcaldes municipales, el representante a la Cámara, Jesús Armando Bedoya y líderes gremiales del sector turístico, para avanzar en acciones de recuperación económica y turística bajo la consigna “Juntos reactivamos el Quindío”.

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La jornada permitió hacer seguimiento a los compromisos del Gobierno Nacional frente a las afectaciones ocasionadas por el terremoto y revisar iniciativas estratégicas para fortalecer la competitividad del departamento.

Uno de los principales asuntos abordados fue el fortalecimiento de la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional El Edén, como una prioridad para consolidar al Quindío como destino turístico y facilitar la llegada de visitantes.

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En este sentido, este miércoles se realizará en Bogotá una nueva mesa de trabajo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los alcaldes y entidades del Gobierno Nacional, en la que se buscará concretar acciones de apoyo para la conectividad del departamento, además de avanzar en temas relacionados con el Plan Maestro de la terminal aérea y los incentivos para las aerolíneas.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, destacó que durante el encuentro también se plantearon acciones de reactivación económica a través de iNNpulsa Colombia, así como una estrategia de promoción turística de corto plazo para generar confianza e incentivar la llegada de visitantes durante la temporada de fin de año y enero.

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A esta gestión se suma la reunión que el Gobernador sostendrá esta semana con la ministra de Transporte, en la que se abordarán proyectos específicos de infraestructura vial, transporte y asuntos relacionados con el Aeropuerto Internacional El Edén.

La agenda continuará en Bogotá con la participación de entidades como ProColombia, iNNpulsa Colombia, Bancóldex y Fontur, con el propósito de articular instrumentos y concretar acciones que respondan a las necesidades del departamento.

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En su red social El ministro Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín escribió “Esta semana de receso, hagamos de Colombia nuestro destino, estoy en el Eje Cafetero junto a mi familia, acompañando a una región que representa la fuerza del turismo colombiano y el trabajo de miles de familias que todos los días mueven nuestra economía.y agrega

“En el Gobierno tenemos claro que recorrer Colombia, conocer sus territorios y consumir local también es una manera de generar oportunidades y respaldar a quienes hacen del turismo una fuente de empleo y bienestar.Por eso, la invitación es para todos los colombianos: visitemos el Eje Cafetero, consumamos local y descubramos la riqueza de nuestra propia tierra”

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Desde Cotelco, Quindío tiene una proyección de una ocupación hotelera del 50% durante la semana de receso escolar en el departamento.

Laura Osorio es la directora de la Asociación de Hoteleros de Colombia, Cotelco, capítulo Quindío y hablamos sobre las expectativas del sector en esta semana que los estudiantes de los colegios y universidades no tienen clases y que hay algunas actividades en los municipios como para de la reactivación económica.

La líder gremial hotelera agregó “todos los hoteleros están con una expectativa alta, la verdad es que septiembre fue un mes muy duro, agosto era un mes que le teníamos mucha fe porque agosto es el mejor mes del año para los hoteleros aquí en el Quindío. Y pues lamentablemente con lo que pasó cayó muchísimo las visitas y el turismo en el Quindío. Entonces septiembre nunca ha sido un buen mes, es un mes bajito de ocupación.

Proyección de ocupación hotelera en semana de receso en Quindío. Cotelco: estamos con muchas expectativas así a lo que va a pasar esta semana de receso, más o menos esperamos que entre que la ocupación esté entre el 50 y el 55%. Sabemos que no va a ser igual que los otros años pues por todo lo que pasó en agosto y pues porque se han presentado algunos temblores y de pronto la gente pues le cuesta un poquito el tema de la confianza, pero hemos tratado de promocionar del Quindío.

Aquí tenemos todos los parques temáticos abiertos. Todos nuestros pueblos turísticos están en perfecto estado, Salento, Filandia, Córdoba, Pijao, Buenavista, Génova, todos están listos para esperar pues a todos los turistas que vengan en semana de receso.

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En Quimbaya y Montenegro municipios afectados en su área urbana, toda la oferta rural de parques, de fincas, las que, por supuesto quedaron bien, también están habilitadas para el disfrute del turismo.

Cotelco: Exactamente, desde el momento todos los gobiernos locales han estado pendientes de todo lo que haya que restaurar y demás, pero todas las atracciones turísticas, los hoteles en su mayoría están bien, están en perfecto estado, el Parque del Café está funcionando, Panaca está funcionando, todos los parques turísticos pues que siempre vienen a visitar nuestros los colombianos y todos los extranjeros están en perfecto estado y están esperando para recibir a todos los visitantes ahora en semana de receso.

Laura Osorio es la directora de Cotelco entre cancelaciones y reservas Cotelco: Fue como una mezcla de los dos, en general las cancelaciones que hubo en agosto después del terremoto fueron cancelaciones a corto plazo, más que todo agosto, septiembre, algunas de semana de receso, pero también gracias a todas las campañas que hemos hecho de reactivación, de invitar a la gente también se ha animado mucha gente a venir a hacer en semana de receso y ha tenido confianza en el destino. Entonces ha sido una mezcla de los dos.

Por supuesto hubo gente que canceló, pero hubo gente que también dijo bueno no voy a cancelar, sino que voy a esperar a ver qué pasa, dejemos esta reserva a ver qué ocurre y van a venir. Entonces fue una mezcla de los dos.

Nosotros tenemos descanso, tenemos aventura, tenemos naturaleza, paisajes espectaculares, café. Entonces sí la invitación es a que vengan, a que confíen en el destino, aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Todavía hay mucho tiempo, para que empaquen de una vez la maleta y se vengan toda esta semana de receso aquí con toda la familia o en pareja.

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2.000 uniformados entre Policía y Ejército garantizarán la seguridad en la semana de receso escolar en el Quindío

En el marco de esta importante temporada de turismo que apunta a la reactivación económica tras el terremoto, el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez dijo que tienen todo dispuesto para garantizar la seguridad de propios y visitantes.

Enfatizó que una de las maneras de recuperar la dinámica económica es fortaleciendo la tranquilidad y seguridad por eso dispondrán de 2 mil uniformados en cada punto de ingreso en el departamento y en los sitios de mayor afluencia durante esta temporada de semana de receso escolar.

Sostuvo que espera esta semana entregar camionetas al Ejército con el objetivo de facilitar el desplazamiento a la zona cordillerana del departamento para generar el acompañamiento correspondiente.

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La Unesco aprobó US$ 60.000 del Fondo de Emergencia para el Patrimonio para apoyar la recuperación de los bienes culturales afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.

Así lo anunció la ministra de cultura Paola Holguín que explicó “Los recursos se ejecutarán entre octubre y diciembre en evaluación de daños, protección de emergencia y salvaguardia del patrimonio”

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Armenia incrementó controles por disposición irregular de escombros; anunció sanciones

La Alcaldía de Armenia, en compañía de la Policía Nacional, desplegó durante el fin de semana una serie de recorridos de vigilancia por el centro de la ciudad para verificar la disposición de escombros, luego de las evidencias detectadas en jornadas previas y que develaron la proliferación de casos irregulares de destinación de dichos residuos materiales. Se anticipó que si el comportamiento prevalece se comenzará con la expedición de los respectivos comparendos.

Durante las visitas fueron identificados ocho puntos, principalmente esquinas, donde nuevamente habían sido depositados escombros sobre el espacio público. En uno de los sitios inspeccionados se encontraron más de 30 bultos de residuos de construcción, pese a las labores de limpieza adelantadas previamente.

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La situación genera afectaciones que van más allá de la imagen de la ciudad, pues la ocupación de las vías y zonas de circulación con este tipo de residuos puede generar inconvenientes para la movilidad y el tránsito, además de representar una disposición inadecuada de residuos.

Frente a estos casos, durante el fin de semana se adelantó inicialmente una jornada pedagógica, orientada a recordar a la ciudadanía que quienes realizan obras, adecuaciones o remodelaciones tienen la responsabilidad de garantizar la disposición final adecuada de los escombros y llevarlos a los sitios autorizados para este propósito.

Sin embargo, las autoridades anunciaron que los controles continuarán. En una segunda jornada, la Policía Nacional y los gestores de convivencia realizarán nuevas verificaciones y procederán con los respectivos comparendos frente a los casos de disposición inadecuada de escombros o basuras.

La Administración Municipal hizo un llamado a quienes adelantan obras o adecuaciones para que no conviertan las calles, esquinas y andenes en puntos de disposición de residuos, y cumplan con su responsabilidad frente al manejo adecuado de los materiales resultantes de sus trabajos.

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura brinda acompañamiento a los municipios en las acciones post terremoto, y ya han retirado 890 metros cúbicos de escombros en Quimbaya, como parte del apoyo brindado al municipio para atender los residuos generados por las demoliciones de las edificaciones afectadas por el sismo del 10 de agosto.

Para atender esta necesidad, la Secretaría dispuso inicialmente de un kit de maquinaria amarilla conformado por dos retroexcavadoras y tres volquetas destinadas a las labores de remoción, cargue y transporte de los escombros. La maquinaria continúa apoyando al municipio de acuerdo con los requerimientos que sean establecidos por la Secretaría de Planeación de Quimbaya.

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Como es habitual durante la semana de receso escolar y la conmemoración del cumpleaños de Armenia, Empresas Públicas de Armenia inició sus brigadas de aseo en las principales vías de acceso a la ciudad.

Las jornadas se desarrollan en la vía a Pueblo Tapao, vía El Caimo, vía El Edén, vía Montenegro y la vereda La Patria, sectores estratégicos para el ingreso de propios y visitantes, con el propósito de contribuir a mantener espacios limpios durante una temporada en la que se espera la llegada de visitantes al Quindío.

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Camacol, Quindío trabaja de la mano con la alcaldía de Armenia porque aún faltan 5000 unidades de viviendas y apartamentos por visitar afectados por el terremoto del 10 de agosto

La directora de Camacol, Quindío, Milena Arango dijo que desde el primer momento brinda apoyo y acompañamiento de los municipios que requieren tener ingenieros estructurales, patólogos para que vinieran a revisar. Entonces, iniciamos la campaña desde Camacol con nuestros afiliados para que hicieran este acompañamiento.

Ya luego desde Camacol de todas las regionales nos empezaron a enviar, principalmente Camacol Antioquia y Camacol Bogotá Cundinamarca, empezaron a enviarnos profesionales estructurales y empezamos a repartirlos en diferentes regiones, en diferentes municipios, en Quimbaya, en Montenegro, en La Tebaida, en Calarcá, en Armenia, que eran como los más afectados, haciendo acompañamiento, subsidiando eh tiquetes, transporte, comida, alojamiento para que ellos pudieran estar eh cómodos en estas actividades.

Así lo hicimos, acompañamos permanentemente a infraestructura departamental, a infraestructura municipal y seguimos en este proceso, tuve una reunión con Isabel Cristina Ortiz para también seguir trayendo, porque seguimos con más de 5,000 unidades pendientes de visitar y entregar los conceptos.

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Las visitas técnicas realizadas por ingenieros expertos a las estructuras del campus de la universidad del Quindío y el inicio de la reclamación ante la aseguradora marcaron el comienzo del proceso de reconstrucción física de nuestra alma mater, luego del terremoto del pasado 10 de agosto.

Conforme lo planeado, avanzan las labores de demolición de elementos no estructurales, remoción de escombros y limpieza en los edificios más afectados por el terremoto. Estas actividades generan caída de materiales, vibraciones, polvo y tránsito permanente de maquinaria y personal de obra.

A la fecha, y ante la imposibilidad de establecer contacto directo con los responsables, interesados y/o propietarios, permanecen diferentes elementos, especialmente en pasillos y zonas de estancia de los bloques de Ciencias Básicas y Humanas, Ciencias de la Educación y sus alrededores, que corren el riesgo de inminente daño o pérdida total por la realización de las labores ya mencionadas y que además dificultan las demoliciones y el tránsito de maquinaria y trabajadores.

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Por lo anterior, desde la Uniquindío solicitan, con carácter urgente, a los estudiantes y demás personas que puedan acreditar la pertenencia de elementos usados para ventas informales dentro del campus (comestibles, carpas, mesas, vitrinas, neveras, sillas, sombrillas, exhibidores, electromenores y similares) retirarlos a más tardar el día miércoles 7 de octubre de 2026.

Indican que el retiro de los elementos se realizará en los horarios y con el protocolo que indique el personal de la Dirección de Planeación y de Seguridad y Salud en el Trabajo. No está permitido el ingreso y estancia en zonas segregadas o en las que se estén ejecutando demoliciones.

Las solicitudes de ingreso para el retiro de los elementos deben tramitarse ante la Dirección de Planeación Institucional, a través de los correos electrónicos plandes@uniquindio.edu.co o proyectos@uniquindio.edu.co o de la línea telefónica 7359300 extensiones 326 y 1127.

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En Armenia un hombre resultó gravemente herido por la explosión de una caneca con químicos al interior de una chatarrería que no contaba con los permisos para funcionar.

El secretario de gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez entrego el reporte oficial del incidente “efectivamente ayer en horas de la mañana una persona que estaba manipulando una caneca que contenía gases al utilizar una herramienta este combustionó y explotó generándole varias lesiones en el cuerpo.

Este hecho se registró ayer lunes 5 de octubre en la carrera de 19 con calle 30 en Armenia, de inmediato en reacción de la policía, cuerpo de bomberos y ambulancia la persona fue trasladada al centro hospitalario para recibir las atenciones médicas que corresponden.

El funcionario explicó además “se hizo verificación de los elementos que se encontraban en el lugar y la documentación determinando que no contaba con los permisos necesarios por lo cual se procedió por parte de nuestra policía nacional acompañada del cuerpo bomberos hacer suspensión de la actividad económica”

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Se ha incrementado en un 12% el delito de homicidio en el departamento del Quindío puesto que en el mismo periodo del año anterior se registraban 153 y a la fecha ya son 171 casos, uno de los municipios más afectados por la criminalidad es Armenia con más de 80 casos.

No para la consternación por un doble homicidio en zona rural del Quindío, una de las víctimas era menor de edad y la principal hipótesis apunta a un crimen pasional

El caso se registró en la vereda El Alambrado del municipio de La Tebaida donde una pareja identificada como Analía Martínez López, de 17 años, y Fabián Millán Arango, de 55 años fue asesinada con arma de fuego.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez indicó que entre el viernes 2 de octubre y el sábado 3 de octubre se registraron cuatro homicidios donde el de mayor gravedad fue el de la pareja.

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Sostuvo que las víctimas del hecho habían sido amenazadas previamente en lo que apuntaría a temas sentimentales donde el principal sospechoso sería el excompañero sentimental de la menor de edad.

Aseguró que las víctimas no eran del departamento sino oriundas de Zarzal en el Valle del Cauca por lo que avanzan en las investigaciones correspondientes para que en el menor tiempo se pueda dar con la captura de los implicados.

Resaltó que la mujer registraba amenazas recurrentes en su contra y hasta contaba con medidas de protección en el departamento vecino.

En ese mismo sentido se refirió al homicidio reportado en el barrio Vista Hermosa en la capital quindiana donde la principal causa apunta al tráfico de estupefacientes y el otro caso en el Alto del Río en el municipio de Calarcá al parecer relacionado con confrontaciones previas en un establecimiento carcelario.

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La CRQ, en articulación con la Policía Ambiental, rescató durante el fin de semana un venado de cola blanca encontrado en inmediaciones de una finca en Montenegro.

El ejemplar fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), donde recibe atención veterinaria y permanece bajo observación mientras avanza su proceso de recuperación y rehabilitación.

De acuerdo con los profesionales de la CRQ, esta especie no tiene distribución natural en el Quindío, por lo que su presencia en el departamento podría estar relacionada con el tráfico ilegal de fauna silvestre.

La Corporación adelanta las investigaciones para establecer la procedencia del animal y determinar si existen otros ejemplares mantenidos ilegalmente en cautiverio en municipios como Montenegro y Quimbaya.

Pese a presentar algunas lesiones y a las condiciones en las que fue encontrado, su evolución ha sido favorable y ya se encuentra en condiciones para avanzar hacia la siguiente etapa de su rehabilitación.

Una vez esté completamente recuperado y los profesionales determinen que reúne las condiciones necesarias, se evaluará su traslado a un área que haga parte de su distribución natural en Colombia.

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46,7 % de los vehículos revisados en operativos de la CRQ superaron los límites de emisiones

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en articulación con las autoridades de tránsito, adelanta durante 2026 operativos en vía para verificar las emisiones de gases contaminantes de los vehículos que circulan por el departamento.

Entre mayo, junio y julio fueron revisados 493 vehículos, de los cuales 245 fueron rechazados por superar los límites permitidos de emisiones contaminantes, lo que corresponde al 46,7 % de los automotores evaluados.

Los controles se extenderán hasta diciembre y se desarrollan en articulación con las autoridades de tránsito de Armenia, Calarcá, La Tebaida, Quimbaya y el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ).

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Empresas Públicas de Armenia EPA avanza en acciones de conservación, recuperación y mantenimiento de la cuenca abastecedora del Río Quindío, una fuente estratégica para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para la ciudad.

Como parte de esta gestión, EPA desarrolla acciones de educación ambiental y sensibilización dirigidas a la comunidad, promoviendo la importancia de proteger los ecosistemas asociados al recurso hídrico y fortalecer una cultura de cuidado del agua.

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Aunque en los últimos días se han presentado lluvias en diferentes sectores del Quindío, el fenómeno de El Niño continúa generando condiciones que pueden afectar la disponibilidad de agua y la prestación del servicio de acueducto. Por eso, desde Empresas Públicas del Quindío hacen un llamado a mantener los hábitos de ahorro y uso responsable del recurso.

La presencia de El Niño no significa que deje de llover por completo. Este fenómeno climático modifica los patrones habituales de lluvia y temperatura, por lo que pueden presentarse precipitaciones ocasionales, localizadas o de corta duración, mientras en otras zonas persisten condiciones más secas y cálidas.

Además, una lluvia puntual no necesariamente representa una recuperación inmediata de las fuentes hídricas. Para que los caudales de ríos, quebradas y fuentes de abastecimiento aumenten de manera significativa se requieren lluvias suficientes, constantes y distribuidas durante varios días. A esto se suma que las altas temperaturas pueden incrementar la evaporación y mantener condiciones de menor disponibilidad de agua.

En este contexto, EPQ continúa realizando seguimiento permanente a las fuentes de abastecimiento y a las condiciones que pueden afectar la prestación del servicio en los municipios donde hace presencia.

El llamado a los usuarios es a no bajar la guardia. Cerrar la llave mientras nos cepillamos, reducir el tiempo de la ducha, reutilizar el agua cuando sea posible y evitar el desperdicio son acciones sencillas que contribuyen a proteger el recurso.

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El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya, el secretario de Planeación Luis Alberto Rincón Quintero participarán hoy martes 6 de octubre de 2026 en el “Primer Encuentro regional Eje Cafetero: Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030” que se llevará a cabo en Pereira y que contará con la presencia del presidente de la república Abelardo De la Espriella.

Este espacio de construcción colectiva liderado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, busca que todos los municipios de los tres departamentos del Eje Cafetero aporten su visión de país representados en sus gobernadores, alcaldes, sociedad civil, empresarios, academia, líderes sociales entre otros importantes actores de la región

Cabe señalar que la reconstrucción en materia económica, social, educativa, de salud y de infraestructura enmarcada en los daños generados por el sismo del 10 de agosto de 2026, será una de las principales banderas que atraviesan todos los componentes de la propuesta y las necesidades que serán expresadas por el Gobierno del Quindío al Gobierno Nacional.

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La Federación Nacional de Departamentos (FND) pidió al Gobierno nacional y al Congreso revisar la forma en que se determina la categoría fiscal de los departamentos, debido al impacto que tuvo el aumento del salario mínimo de 2026.

El salario mínimo pasó de $1.423.500 a $1.750.905, un incremento del 23 %. Como las categorías de los departamentos se calculan teniendo en cuenta el número de salarios mínimos que representan sus ingresos, los valores en pesos de los límites también aumentaron.

Por ejemplo, el límite de ingresos para la primera categoría pasó de aproximadamente $242.000 millones en 2025 a $297.656 millones en 2026, un aumento cercano a $55.600 millones.

La FND explica que esto puede generar una situación en la que un territorio aumente sus ingresos, pero pierda margen para mantenerse en determinada categoría si el crecimiento de su recaudo es inferior al incremento del salario mínimo.

Por eso, la Federación considera necesario actualizar la metodología establecida hace más de 25 años por la Ley 617 de 2000.

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La Institución Universitaria EAM del Quindío y el proyecto para reactivar el turismo en Salento

Seguimos en este espacio de 6 AM W de Caracol Radio desde la institución universitaria EAM, David Concha, líder de innovación de la institución universitaria EAM y la reactivación “Nosotros acá en la pues el tema de la reactivación lo hemos vivido de manera muy rápida, posterior al día del terremoto del 10 de agosto, solamente paramos ese día y al día siguiente ya estábamos todos reactivados en operaciones en el edificio principal. Toda la parte administrativa.

Nosotros iniciamos al día siguiente el edificio fue evaluado rápidamente por los ingenieros, declarado que el edificio estaba en perfectas condiciones, no tuvimos que hacer nada virtual sino presencial y los pelados están muy contentos. Venimos trabajando fuertemente con ellos y pues realmente el ambiente que se siente en la institución hoy por hoy es un ambiente de amistad, es un ambiente de protección, de estar seguros, de seguir creciendo como personas, como profesionales, de seguirse formando.

EAM: actualmente estamos trabajando muy fuerte por la reactivación del turismo hace más o menos unas tres semanas con todos los empresarios de Salento y nos llamaron a pedirnos la apreciación de qué se podía hacer y logramos crear una estrategia para la reactivación del turismo.

Y agregó “encontramos un problema y lo empezamos a atacar desde las habilidades que tenemos acá en la institución y venimos trabajando y en dos semanas tenemos lista la iniciativa con despliegue y con todos los empresarios de Salento respaldando, la alcaldía de Salento respaldando, y para nosotros es estratégico ese lugar porque al Salento ser el padre del turismo, si Salento está mejor, el resto el resto del departamento va a estar mejor.

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¿Y el proyecto incluye el tema de innovación y tecnología? 100% estrategia, innovación con tecnología. porque la de EAM somos esos, negocios, tecnología e innovación. Obviamente la estrategia está súper bacana, tiene muchos frentes, estamos trabajando en el último frente que es como la parte de como modelo de negocio, estamos trabajando en esa parte final, pero la estrategia tanto de del frente de marketing, diseño, publicidad está totalmente clara y sólida y la estrategia del desarrollo tecnológico también está totalmente, explicó David Concha de la EAM.

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La Facultad de Ingenierías de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, participó en la Conferencia Anual del Foro Mundial de Educación en Ingeniería (WEEF) y el Consejo Global de Decanos de Ingeniería (GEDC), realizada en Cartagena de Indias, Colombia, bajo el lema “Engineering Education That Transforms” —Educación en Ingeniería que Transforma.

Como parte de la participación de la Facultad, se presentó el trabajo de investigación “Evolución de las Tecnologías de Detección de Malware y su Impacto en la Seguridad de la Información: Un Análisis Histórico y Bibliográfico”, una investigación que refleja el compromiso institucional con la generación de conocimiento, la innovación y el análisis de tecnologías emergentes aplicadas a la seguridad de la información.

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En deportes, volvió a ganar el Deportes Quindío, en esta oportunidad de visitante 0 a 1 contra Orsomarso por la fecha 12 del Torneo Dimayor de la B, victoria que lo ubica en la sexta casilla en la tabla de posiciones del campeonato, el próximo partido del Deportes Quindío será el domingo 11 de octubre nuevamente como visitante enfrentando a Barranquilla a las cinco de la tarde.

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Desde hoy la Bolera Soledén de Comfenalco Quindío es el escenario del Campeonato Nacional Juvenil de Bolos 2026, uno de los certámenes destacados del calendario único nacional, que reúne a 72 deportistas en las ramas masculina y femenina para las categorías Sub-16 y Sub-18.

En esta edición compiten representantes de seis departamentos del país: Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, quienes llegarán al Complejo Turístico y Deportivo Soledén con el objetivo de sumar puntos y demostrar su nivel técnico en una de las boleras más modernas del país.

Cabe destacar que, debido a la realización de este importante certamen deportivo, la Bolera Soledén no prestará atención al público durante los días de competencia. El escenario retomará su atención habitual con todos sus servicios a partir del sábado 10 de octubre, fecha desde la cual los usuarios podrán realizar sus reservas a través de soleden.co/bolera.

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Finalmente, 120 kits deportivos y de estimulación mental están siendo entregados por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) a grupos de adultos mayores de la ciudad para promover la actividad física, la recreación y el bienestar de esta población.

Con esta estrategia, 2.500 adultos mayores del municipio se beneficiarán de 120 kits que están siendo distribuidos entre los diferentes grupos, ampliando las herramientas disponibles para el desarrollo de sus actividades físicas, recreativas y de estimulación mental.