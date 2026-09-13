Siete militares se recuperan tras ser atacados con explosivos lanzados con drones en el Cauca
El hecho violento tuvo lugar en zona rural de Caldono, al norte del Cauca. Los uniformados presentaron lesiones por esquirlas, no revisten, cuatro ya fueron dados de alta.
Caldono - Cauca
Un nuevo ataque con explosivos lanzados con drones se registró en zona rural del norte del Cauca. El hecho dejó a seis militares heridos en un suceso violento que sería acción de las disidencias de las Farc.
Los hechos se registraron en la vereda El Socorro en jurisdicción del municipio de Caldono donde unidades de la Tercera División fueron atacadas con las cargas detonantes improvisadas.
Los seis militares lesionados por esquirlas fueron evacuados vía helicoportada hasta centros asistenciales. El Ejército manifestó que no revisten gravedad, cuatro ya fueron dados de alta y dos permanecen en observación médica.
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En la zona del suceso violento hay amplia presencia de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, responsables de múltiples acciones terroristas incluidos ataques contra la Fuerza Pública.
Este hecho se suma a la escalada violenta en el Cauca que en lo corrido de septiembre da cuenta de ataques similares contra la Policía y el Ejército en los municipios de Cajibío, Inzá y El Patía.
Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...