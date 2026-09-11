El Ejército desarticuló una comisión urbana de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca

Los detenidos y los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades competentes. Crédito: Ejército Nacional.

Miranda - Cauca

Ocho presuntos integrantes de la comisión urbana Santiago Díaz, de la estructura Dagoberto Ramos, disidencias de las Farc fueron capturados por el Ejército nacional en las últimas horas en el norte del Cauca. Entre los detenidos está alias ‘Vegeta’, señalado como presunto cabecilla de las redes de apoyo.

Los hechos se registraron en la vereda Guatemala en jurisdicción del municipio de Miranda.

En la acción se recuperaron dos menores de edad a quienes se les restablecieron sus derechos a través de la Policía de Infancia y adolescencia.

La Tercera División explicó que el procedimiento militar dejó la incautación de 2 fusiles, una pistola, una granada, munición, 9 vehículos, incluidas 7 motocicletas, una camioneta y un camión, además de 8 equipos celulares.

Para la inteligencia militar, entre otras acciones delincuenciales, la comisión se encargaba de el “acondicionamiento de vehículos empleados para ocultar y transportar estupefacientes hacia el interior del país”.

El comandante de la Brigada 29 del Ejército, general Diego Jaramillo resaltó que los capturados y el material incautado “representan una afectación a la capacidad logística y criminal del grupo armado ilegal” que venía sembrando “temor y zozobra en la población de los municipios como Miranda y Corinto”.

Los detenidos y los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades competentes.